Российские подразделения Воздушно-десантных войск поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Кадры уничтожения украинской техники в среду, 16 ноября, публикуют «Известия».

Удар по позициям ВСУ был нанесен на николаево-криворожском направлении. На кадрах видно, как беспилотник точно прицеливается и затем наносит удар. В результате техника противника была разбита.

БПЛА «Ланцет» предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу противника.

Днем ранее бойцы «Пятнашки» с помощью дронов уничтожили позиции ВСУ на авдеевском направлении. Как рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, на авдеевском направлении сейчас дуэль беспилотников наблюдается и днем и ночью.

12 ноября БПЛА «Ланцет» нанесли удары по бронетехнике ВСУ в направлении Новой Каховки. Так, беспилотник уничтожил украинскую БМП, а также стоявший рядом автомобиль украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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