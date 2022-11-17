Американский эксперт объяснил, как Киев воспользуется ракетным инцидентом

Business Insider: ракетный инцидент в Польше назвали подарком для украинской пропаганды

Инцидент с ракетами в Польше стал подарком для украинской пропаганды, рассказал Business Insider эксперт по России Саймон Майлз. По его мнению, Киев воспользуется им как предлогом, чтобы получить ещё больше западной помощи.

Эрин Снодграсс (Erin Snodgrass)

Во вторник, 15 ноября, в результате падения ракет российского производства на территории Польши погибли два человека. Об этом сообщил чиновник американской разведки в интервью агентству Associated Press.

Этот инцидент, который предположительно стал первым эпизодом выхода российской специальной операции за пределы Украины, может в конечном счете принести пользу президенту Владимиру Зеленскому в его попытках получить дополнительную военную помощь и поддержку. Об этом в интервью Business Insiderрассказал эксперт по России.

"Для украинцев это стало пропагандистским подарком", – сказал Саймон Майлз (Simon Miles), старший преподаватель Сэнфордской школы государственной политики при Дьюкском университете, специализирующийся на истории Советского Союза и американо-советских отношений.

Ракеты упали в селе Пшеводов на востоке Польши, в нескольких километрах от западной границы Украины. Этот инцидент повлек за собой шквал откликов и заявлений от глобальных игроков. Вечером во вторник, 15 ноября, Министерство иностранных дел Польши сообщило, что ракеты были произведены в России, и что они действительно упали на территории страны.

Министерство обороны России поспешило опровергнуть эту информацию. По словам Майлза, такая реакция вполне вписывается в привычку Москвы выступать с решительными опровержениями.

Эксперт отметил, что независимо от того, являются ли упавшие в Польше ракеты результатом преднамеренной атаки или всего лишь случайной ошибки, этот инцидент подкрепляет те доводы, которые Зеленский пытается донести до Запада уже несколько месяцев.

"Был страх, что по мере наступления зимы и с учетом того, что попытки России использовать поставки энергоносителей в качестве инструмента принуждения будут оказывать все больше воздействия, многие начнут говорить, что это проблемы Украины, а нам по другую сторону границы ничего не угрожает", – объяснил Майлз.

По его словам, эпизод с упавшими ракетами подтверждает обратную точку зрения, и американские чиновники, которым еще только предстоит проверить детали произошедшего, с этим согласны.

"Ясно, что инциденты подобного рода, будь то умышленные или непреднамеренные, являются результатом безрассудной военной кампании России против украинского народа", – заявил Грегори Микс (Gregory W. Meeks), председатель комитета палаты представителей по международным делам в своем заявлении во вторник, 15 ноября.

Польское правительство созвало во вторник экстренное совещание по вопросам безопасности и решило повысить свою боеготовность, о чем сообщил один из его чиновников. Как передает агентство Reuters, Польша также обратилась к Статье 4 Устава НАТО, инициировав встречу альянса, которая пройдет в среду и на которой Польша выразит свое беспокойство по поводу инцидента другим странам-членам.

Во вторник Пентагон повторил мысль, которую ранее озвучил президент Джо Байден, о том, что Соединенные Штаты "будут защищать каждый дюйм территорий НАТО".

Этот инцидент, обернувшейся трагедией для Польши, служит подкреплением военной риторики Киева.

"Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент – и я думаю, они правы, – заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине, – пояснил Майлз. – Речь идет о европейской безопасности и стабильности".

Зеленский пытается добиться увеличения объемов военной поддержки НАТО с первых дней конфликта. Во вторник он не стал терять времени зря и вновь выступил со своими призывами, назвав инцидент с ракетами "атакой на коллективную безопасность".

"Это очень серьезная эскалация, – сказал Зеленский в своем вечернем обращении. – Мы должны действовать".