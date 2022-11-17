ВМС Франции модернизировали противолодочные самолеты Atlantique 2

Военно-морские силы Франции получили девять противолодочных самолетов Atlantique 2, прошедших глубокую модернизацию до шестого уровня. Об этом сообщает Naval News.

По данным издания, модернизации подверглась половина парка Atlantique 2 французских ВСМ, который насчитывает 18 таких машин. Контракт на модернизацию был заключен в 2013 году.

В ходе модернизации самолетам заменили радар, поставили новую акустическую систему, которая может получать и обрабатывать сигналы от сбрасываемых гидроакустических буев последнего поколения, а также новое оборудование навигации и управления.

В рамках испытаний модернизированного самолета с него была успешно запущена противокорабельная ракета AM39 Exocet.

Издание отмечает, что новые возможности самолетов позволят Стратегическим океанским силам Франции выполнять задачи по отслеживанию действующих и перспективных подводных лодок как минимум до 2030 года.

Ранее сообщалось, что ВМС Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк». В операции участвовал многоцелевой фрегат ВМС Франции Normandie и вертолет Caiman.

Денис Тельманов