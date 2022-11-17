В США обвинили Киев в поставке Баку боеприпасов с белым фосфором для войны в Карабахе

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес заявил, что Киев поставлял Баку боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, передает ТАСС.

В ходе слушаний в комитете о применении этих запрещенных боеприпасов ВС Азербайджана он отметил, что они были поставлены Украиной.

Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с белым фосфором в том случае, когда их применение может вызвать жертвы среди мирного гражданского населения.

Очередное обострение территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло 27 сентября, стороны неоднократно обвиняли друг друга в провокациях, а также в применении боеприпасов с белым фосфором. Фосфорные снаряды приводят к тяжелым ожогам и острому отравлению.

Ксения Максимова