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Венгрия вернулась к вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

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Логотипы НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Логотипы НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Венгрия ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО и сделает это не позже Турции, сообщил Гергей Гуйяш, руководитель администрации премьер-министра.

"Мы не будем последними, кто ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО, мы будем быстрее Турции", — заявил на брифинге Гуйяш.

В свое время Венгрия два раза отказывалась включать в повестку заседания вопрос о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Гергей Гуйяш на правительственном брифинге сообщил, что парламент Венгрии предположительно решит вопрос ратификации в ходе осенней сессии, которая должна продлиться до середины декабря.

После начала российской СВО на Украине Финляндия и Швеция в мае передали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в организацию. На сегодняшний день заявки Швеции и Финляндии не ратифицировали только две страны из 30 — Турция и Венгрия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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