Венгрия вернулась к вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Венгрия ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО и сделает это не позже Турции, сообщил Гергей Гуйяш, руководитель администрации премьер-министра.

"Мы не будем последними, кто ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО, мы будем быстрее Турции", — заявил на брифинге Гуйяш.

В свое время Венгрия два раза отказывалась включать в повестку заседания вопрос о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Гергей Гуйяш на правительственном брифинге сообщил, что парламент Венгрии предположительно решит вопрос ратификации в ходе осенней сессии, которая должна продлиться до середины декабря.

После начала российской СВО на Украине Финляндия и Швеция в мае передали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в организацию. На сегодняшний день заявки Швеции и Финляндии не ратифицировали только две страны из 30 — Турция и Венгрия.