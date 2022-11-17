Американский профессор: Необходимо взаимодействие с Россией в Арктике

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Конфликт на Украине все больше начинает сказываться на ситуации в арктическом регионе и на его будущем, считает профессор географии и арктической политики университета Fairbanks на Аляске Лоусон Бригам.

По словам профессора, на фоне отказа западных партнеров от сотрудничества с Россией для Арктики прослеживается туманное будущее, так как России принадлежит её значительная часть.

Очень важно найти реалистичные и эффективные стратегии взаимодействия с Россией как арктическим государством

— отметил Бригам в статье в американском издании The Hill.

Прекращение контактов в арктическом регионе ставит под удар существование Арктического совета, который координировал действия приарктических государств в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов, считает эксперт. С началом спецоперации России на Украине Совет приостановил работу.

Бригам подчеркивает, что отсутствие сотрудничества с Россией в Арктике отрицательно повлияло на экономическое развитие региона и на сотрудничество в научной сфере. Кроме того, в регионе идёт активное наращивание военного присутствия, а судоходство по Северному Ледовитому океану сильно сократилось, отмечает профессор.

Международные договора о развитии арктического региона, по мнению профессора, не могут быть реализованы без участия России.