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Военное обозрение

Американский профессор: Необходимо взаимодействие с Россией в Арктике

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине все больше начинает сказываться на ситуации в арктическом регионе и на его будущем, считает профессор географии и арктической политики университета Fairbanks на Аляске Лоусон Бригам.

По словам профессора, на фоне отказа западных партнеров от сотрудничества с Россией для Арктики прослеживается туманное будущее, так как России принадлежит её значительная часть.

Очень важно найти реалистичные и эффективные стратегии взаимодействия с Россией как арктическим государством

— отметил Бригам в статье в американском издании The Hill.

Прекращение контактов в арктическом регионе ставит под удар существование Арктического совета, который координировал действия приарктических государств в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов, считает эксперт. С началом спецоперации России на Украине Совет приостановил работу.

Бригам подчеркивает, что отсутствие сотрудничества с Россией в Арктике отрицательно повлияло на экономическое развитие региона и на сотрудничество в научной сфере. Кроме того, в регионе идёт активное наращивание военного присутствия, а судоходство по Северному Ледовитому океану сильно сократилось, отмечает профессор.

Международные договора о развитии арктического региона, по мнению профессора, не могут быть реализованы без участия России.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Арктика
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