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Известия.ru

Опубликованы кадры работы «Аллигатора» во время ликвидации укрепрайона ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» нанес удары по позициям противника, уничтожив целый укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 ноября рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат и показал кадры работы боевой машины.


Он отметил, что эти вертолеты могут летать очень низко над землей и оставаться незаметными для противника. При этом машину нельзя назвать медленной — ее скорость 300 км/ч.

Богат указал, что после первой атаки Ка-52 совершает молниеносный прыжок вниз и после уходит вертикальными виражами и летит близко к земле, чтобы оставаться недосягаемым для радаров противника.

В этом случае за один вылет вертолет выпустил около 20 ракет. Пилот допустил, что удалось нанести прямое попадание.

В сюжете отмечается, что таких вылетов может быть до пяти за дежурство.

Ранее в этот же день Минобороны России показало работу ударно-разведывательных и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24, действующих в интересах Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Штурман Ми-24 рассказал, какими маневрами и какие цели поражают он и его коллеги в небе.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-24
Компании
Минoбороны РФ
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