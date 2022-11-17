"И так-то был не очень…" Военный эксперт привел версию инцидента в Польше

Инцидент с падением на территорию Польши ракет прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Некорректная работа украинской системы ПВО могла стать причиной инцидента с падением ракет на территории Польши, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300.

"Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", – отметили в ведомстве.

Накануне в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В польском МИД сразу заявили, что они российского производства, однако президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал к жесткому ответу на падение ракет в Польше. В публикации в Telegram-канале он назвал инцидент "российским ракетным террором".

"С-300 – ракета, предназначенная для уничтожения летательных аппаратов, истребителей-бомбардировщиков прежде всего, а также баллистических ракет малой и средней дальности. Это достаточно старая ракета, советская – ракета известная, она даже поставлялась на экспорт. Поэтому все прекрасно знают ее тактико-технические данные. Дальность ее порядка 200 километров, но все равно она недостаточна для того, чтобы, предположим, запустить ее из-под Белгорода, чтобы она долетела до Польши", – сказал Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Он высказал свою версию произошедшего.

"Массированный удар, который был сделан вчера, очень эффективный, был нанесен по западным регионам Украины. Он создал сложности для тех остатков систем противовоздушной обороны, которые еще пока сохранились на Украине. Профессионализм украинских пэвэошников и так-то был не очень высок. Перенасыщенность ракетных ударов и растерянность, непрофессионализм украинцев привели к тому, что они могли запустить ракету по ложной цели или не в том направлении. Они просто не смогли сориентироваться, не хватило мастерства", – считает военный эксперт.

Он назвал подобные ошибки характерными для украинской стороны.

"Хочу напомнить, что они таким же образом сбили наш самолет над Черным морем, летевший из Израиля, потом они сбили малазийский самолет. То есть это вся связано с профессиональной подготовкой и командованием противовоздушной обороны Украины, которое далеко не эффективно", – отметил Алексей Подберезкин.

Версии украинской и польской стороны о российских ударах по польской территории несостоятельны, продолжил он.

"Это полностью исключается, потому что ни по дальности, да ни по каким другим параметрам это невозможно. Даже если бы вдруг нам захотелось. Представьте себе ракету стоимостью десятки миллионов долларов. Она что, должна быть нацелена на прицеп от трактора?", – сказал эксперт.

По его мнению, российская сторона могла бы помочь в расследовании, однако это не нужно истинным виновникам случившегося.

"Воссоздать картину произошедшего, конечно, легко. Когда сбили малайзийский "Боинг", "Алмаз-Антей" воссоздал картину до мелких деталей. Вопрос в том, кому это надо. Вот если надо, то это будет воспринято нормально. А если не надо, тогда очевидные вещи будут восприниматься совсем по-другому", – заключил Алексей Подберезкин.