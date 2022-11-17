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Техкульт

Представлен российский полимерный 3D-принтер с самой большой областью печати

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Российский 3D-принтер F2 Gigantry

Специалисты основанной выпускниками Пермского НИПУ компании с громким именем F2 Innovations провели анонс гранульного 3D-принтера, получившего название F2 Gigantry, который может печатать крупные детали с габаритными размерами до 4, 2 и 1 метра по длине, ширине и высоте соответственно.

По утверждению создателей, новинка, выполненная в виде открытого портала с достаточно крупным экструдером, способна показывать производительность в 10 кг/час при печати как с использованием новых полимерных гранул, так и со вторсырьем (переработанный гранулят). Кроме того, он даст возможность предприятиям различной направленности, в том числе из авиационной и космической отраслей, быстро и доступно выполнять крупноразмерные детали из полимеров. При этом издержки будут в десятки раз ниже, чем при их изготовлении обычными способами. Гранульная печать, по большому счету, не является чем то новым, но таких крупных решений отечественной разработки на данном рынке 3D-печати до этого не было — F2 Gigantry в этом плане стал первопроходцем. Кстати, российские комплектующие составляют 90 % принтера, а сам он сейчас проходит процедуру сертификации.

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Страны
Россия
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