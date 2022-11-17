Польский аналитик Вольский: ракеты были российскими, но прилетели случайно

Аналитик Вольский: никто не нападал на Польшу. Это был несчастный случай

Польские власти подтвердили, что ракеты, упавшие в Пшеводуве, были российского производства. Gazeta цитирует слова военного аналитика Ярослава Вольского, который заявил, что они оказались на польской территории случайно. "На нас никто не нападал", – добавил он.

Наталия Пахольчик (Natalia Pacholczyk)

Польское правительство подтвердило, что в Пшеводуве упали ракеты российского производства. В результате взрыва погибли два человека. Об этом сообщил в передаче Debata Dnia телеканала Polsat News военный аналитик Ярослав Вольский (Jarosław Wolski). "Это могла быть либо ракета ПВО, либо маневрирующая ракета, случайно попавшая на польскую территорию", – заявил он.

Министр юстиции Збигнев Зёбро (Zbigniew Ziobro) первым подтвердил, что в селе Пшеводув Люблинского воеводства произошел взрыв ракеты, в результате которого погибли двое польских граждан. Позднее в опубликованном Министерством иностранных дел сообщении появилось уточнение о том, что это были "ракеты российского производства". Польские власти призывают сохранять спокойствие и рассудительность, избегая хаоса и дезинформации.

Взрыв в Пшеводуве. "Иногда системы не срабатывают, ракета может пролететь до нескольких сотен километров"

Ранее сообщения агентства Associated Press, которое ссылалось на источник в американских службах, о падении в Пшеводуве российских ракет, Debata Dnia телеканала Polsat News прокомментировал военный аналитик Ярослав Вольский.

"Лично я, к сожалению, вижу здесь некоторые аналогии с воронками, которые мы видим на Украине. По моему мнению, это могла быть либо зенитная ракета, либо крылатая ракета, совершенно случайно попавшая на польскую территорию", – сказал эксперт.

По его словам, инциденты с участием "заблудившихся" ракет происходили и в прошлом.

"Уже бывали случаи, когда в зенитных ракетах не срабатывал самоликвидатор. Это такое устройство, благодаря которому в случае, если ракета не попадает в цель, она взрывается в воздухе, чтобы не упасть, например, на населенный пункт. Иногда бывает, что эти системы не срабатывают, и тогда ракета может пролететь даже несколько сотен километров и врезаться в землю", – пояснил Ярослав Вольский.

Кроме того, он заявил, что "с такой ракетой ничего нельзя сделать". Ракету, возможно, удалось бы сбить, если бы в регионе "по счастливой случайности" располагалась система противоракетной обороны, но они, как правило, находятся в городах.

"Такие инциденты могут иметь место, если в соседней стране идет война"

"Ни одна страна в мире, даже Израиль, не обладает системой противоракетной обороны, способной покрыть всю территорию страны. Прикрываются те области и точки, которые абсолютно критичны. Именно их защищают", – добавил эксперт и подчеркнул, что "никто в здравом уме не будет направлять ракеты стоимостью в миллионы в трактор фермера".

Ярослав Вольский добавил, что соседство с Украиной, где Россия ведет свою спецоперацию, не означает, что "наша граница находится в состоянии войны".

"Несмотря на произошедший инцидент, нужно иметь в виду, что нападения на нас не было. Это не умышленная атака, а несчастный случай (...) Последнее, что русские хотели бы сделать, - это дать такой вот повод. Русские знают, что НАТО – самый мощный военный альянс в мире. Нужно учитывать, что такие случаи могут иметь место, если в соседней стране идет война", – заключил он.