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Интерфакс-АВН

Глава ОСК заявил, что ремонт единственного российского авианосца идёт по плану

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" идёт по графику, сообщил журналистам в среду глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

В августе в интервью "Интерфаксу" Рахманов сказал, что "Адмирал Кузнецов" планируется передать после ремонта ВМФ РФ в 2024 году, корабль прослужит не менее четверти века.

"Работаем, делаем всё, что от нас зависит. Движемся по плану", - сказал Рахманов в среду про ремонт авианосца.

"Как всегда любой ремонт, если начинать им заниматься, всегда богат на сюрпризы. Пароход не новый, походил, поработал. Начинаем влезать в те или иные разделы, обнаруживается - тут подварить, там поменять, укрепить и так дальше", - сообщил глава ОСК.

В августе Рахманов заявил "Интерфаксу": "По кораблю приняты решения, которые я не могу комментировать, но отмечу, что после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 лет".

"Мы должны отдать корабль военным в первом квартале 2024-го года. По итогам дефектации значительная часть оборудования потребовала замены либо ремонта в заводских условиях. Это объективные сложности, были и субъективные", - сообщил Рахманов в том интервью.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

В декабре 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14. Рахманов заявлял "Интерфаксу", что пожар нанес авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

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Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Су-33
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Проекты
Авианосец
пр. 1155
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