Новейший атомный ледокол "Урал" проекта 22220 передадут "Атомфлоту"

Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 14.10.2022.

Подписание акта приемки состоится 29 ноября

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 "Урал", который строится на "Балтийском заводе" по заказу ФГУП "Атомфлот", поступит в распоряжение предприятия в конце ноября. Об этом в среду сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Атомфлота" Леонид Ирлица в ходе стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов СМП в условиях санкционного давления", которая проходит в Мурманске.

"На "Балтийском заводе" 22-го числа [ноября] будет осуществлен спуск на воду "Якутии" и в это же время будет подготовка к выходу в море ледокола "Урал", и в конце месяца ожидаем его поступление в ряды нашего предприятия", - сказал Ирлица.

Как следует из данных его презентации, подписание приемного акта ледокола "Урал" "Атомфлотом" запланировано на 29 ноября.

Как добавил заместитель директора департамента реализации проектов Северного морского пути (СМП) - начальник отдела развития инфраструктуры СМП госкорпорации "Росатом" Константин Стасюк, сейчас продолжается строительство еще двух серийных ледоколов: "Якутия", срок сдачи - 2024 год, "Чукотка" - 2026 год. При этом локализация строительства этих ледоколов составляет 96%. "Исполнитель этих заказов - Балтийский завод - еще с 2014 года находится под западными санкциями, все вопросы, связанные с этим, отработаны. Конечно, ужесточение санкций сказалось, были срывы поставок оборудования [при строительстве "Урала"], отказывались зарубежные партнеры даже те, которые уже поставили оборудование, присылать своих наладчиков. Но все успешно преодолено. "Урал" прошел ходовые испытания, и 23 ноября он отправится в Мурманск", - заключил он.

Универсальный атомный ледокол "Урал" - третье судно проекта 22220. Церемония его закладки состоялась 25 июля 2016 года. На воду "Урал" был спущен 26 мая 2019 года. Крестной матерью ледокола стала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В октябре пресс-служба "Балтийского завода" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) сообщала, что "Урал" приступил к ходовым испытаниям.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

План развития СМП утвержден до 2035 года. На его реализацию планируется направить 1,8 трлн рублей из разных источников. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия обладает и строит современные ледоколы для дальнейшего освоения СМП как мощной транспортной артерии национального и глобального значения с круглогодичной навигацией. Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков сообщал, что строительство еще шести ледоколов необходимо для обеспечения грузопотока в 200 млн тонн до 2030 года по Северному морскому пути.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции.