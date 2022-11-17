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В России создали способный находить мины беспилотник

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Здание Национального исследовательского ядерного университета МИФИ
Здание Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) создали беспилотник с локатором, который способен находить мины и замаскированную технику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НИЯУ МИФИ.

«В Инновационном технологическом центре ИАТЭ НИЯУ МИФИ осуществляются разработки на базе беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Один из разработчиков интеллектуальных информационных систем проекта студент НИЯУ МИФИ Степан Соловей сообщил, что рабочая модель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с миноискателем успешно прошла испытания. Перед специалистами стоит задача сделать производственный образец. «Это уникальная разработка, срок ее завершения — около одного года. Локатор будет выпускаться полностью на отечественной элементной базе. Система разработана на основе новой технологии радиолокации с применением адаптивных цифровых антенных решеток», — сказал Соловей.

Он отметил, что локатор разработали в НИУ БелГУ, а программное обеспечение и беспилотник-носитель созданы предприятием «СНОИИТ» и НИЯУ МИФИ. Устройство позволит обнаруживать и распознавать скрытую в лесных зонах или замаскированную военную технику, подземные мины на глубине до 1,5 метра, а также неразорвавшиеся снаряды и другие подземные объекты.

Локатор также будут использовать для расчистки сельхозугодий и обследования больших площадей. Отмечается, что наиболее полная модификация прибора способна создавать изображения лазерными и радиолокационными средствами, а также обнаруживать подземные объекты, определять их химический состав и передавать данные оператору.

В октябре стало известно, что Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал серийное производство квадрокоптеров для гражданского рынка. До конца 2022 года планируется выпустить тысячу БПЛА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
БелГУ
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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