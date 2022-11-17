Инцидент в Польше заставит НАТО пойти на крайние меры

Bloomberg: падение ракет в Польше заставило НАТО задуматься о крайних мерах

НАТО предстоит определить дальнейший план действий по поводу инцидента с ракетами в Польше, сообщает Bloomberg. Если их пуск был умышленным, альянсу придется задуматься о крайних мерах — например, о применении статьи устава НАТО о коллективной обороне.

После того, как Польша заявила, что возле ее границы с Украиной произошел смертоносный взрыв, причиной которого стало падение ракет "российского производства", НАТО предстоит принять ряд непростых решений. Многое будет зависеть от того, был ли инцидент случайностью.

В среду военный альянс, которому исполнилось 73 года, проведет экстренное заседание с участием послов стран-членов. Будут обсуждаться последние события, связанные с заявлением Варшавы. Официальные лица государства говорят, что "российская" ракета упала на деревню, находящуюся в шести километрах от границы, в результате чего погибли два человека.

Любые действия Североатлантического альянса потребуют тщательной проверки фактов и сбалансированного коллективного решения во избежание эскалации напряженности. Польский президент Анджей Дуда проявил осторожность и сдержанность, заявив, что неясно, кто именно произвел пуск ракет.

Вариантов действий несколько. Есть вполне ожидаемые — официальное обсуждение с союзниками. Есть и такие, о которых никто даже не говорит — применение пятой статьи устава, что случалось всего один раз, после терактов 11 сентября 2001 года.

Что такое статья 4?

В соответствии с четвертой статьей устава, члены НАТО могут поднимать любые вызывающие озабоченность вопросы, которые имеют отношение к территориальной целостности, политической независимости и национальной безопасности государств. Представители стран-членов должны обсудить их, прежде чем предпринимать какие-то действия.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Artis Pabriks) заявил Bloomberg TV, что Рига поддержит Польшу в этом вопросе, добавив, что альянс должен провести серьезную дискуссию о своей системе ПВО. Похоже, что именно в этом направлении намерена действовать Варшава.

Когда применяется статья 4 и союзники обсуждают поднятый вопрос, итогом обсуждения может стать совместное решение или действие со стороны НАТО. Такое случалось не раз в истории альянса, чаще всего по запросу Анкары. В 2012 году НАТО удовлетворила просьбу Турции о размещении на ее территории ракет "Пэтриот", сделав это после встреч союзников в соответствии с четвертой статьей. Тогда они вели разговор о военной деятельности Сирии на турецкой границе. Последний раз статья 4 применялась в феврале по требованию группы восточных членов НАТО, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине.

Что такое статья 5?

Статья 5 — это краеугольный камень альянса. В ней закреплен натовский принцип коллективной обороны, который гласит, что нападение на одного члена является нападением на всех. Ее применения должны потребовать несколько стран, утверждающих, что они подверглись прямой атаке. Затем все союзники должны единогласно согласиться с такой оценкой, и только после этого статья 5 вступает в силу.

Далее все члены НАТО помогают подвергшемуся нападению союзнику, в том числе с использованием военных ресурсов.

Ясности ради надо сказать, что с момента создания Североатлантического альянса после окончания Второй мировой войны к такой крайней мере прибегали всего один раз. Это было 21 год назад, когда НАТО выступила с заявлением о том, что члены альянса поддержат США, если они начнут военные действия против тех, кто несет ответственность за нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон.

Автор: Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak). С участием Александра Танзи (Alexandre Tanzi)