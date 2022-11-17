Колокольцев посетовал на кадровый дефицит в 90 тысяч человек в МВД

Колокольцев: кадровый дефицит в МВД пока не сказывается на ситуации, но всему есть предел

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нехватка 90 тысяч человек в органах полиции пока не сказывается на криминогенной обстановке, но всему есть "разумный предел", заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде.

По его словам, отток кадров в МВД большой, на сегодняшний день некомплект - 90 тысяч сотрудников. К примеру, за последние годы численность полицейских в Москве уменьшилась почти в два раза.

"Это не сказывается, пока не сказывается на криминогенной ситуации: преступность продолжает сокращаться, раскрываемость растет. Но всему есть свой разумный предел, и уповать на то, что эта динамика будет продолжаться только из-за одних высоких призывов со стороны руководства министерства и других органов государственной власти, органов внутренних дел, наверное, не стоит", - отметил министр.