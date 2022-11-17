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ТАСС

Канада будет обучать украинских военных в Британии до конца 2023 года

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

Вооруженные силы Канады с 2015 года проводили обучение солдат и офицеров армии Украины на Яворовском полигоне во Львовской области, но в начале февраля приняли решение переместить военных в другие страны Европы

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Канадские инструкторы будут обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года. Об этом в среду сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо на полях завершившегося саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии.

"Мы собираемся продлить канадскую тренировочную миссию в Великобритании до конца следующего года", - сказал он. Каких-либо подробностей Трюдо не привел. Его выступление транслировали канадские телеканалы.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводили обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области, но в начале февраля приняли решение переместить своих военных в другие страны Европы. Ранее Оттава объявляла, что канадские военные инструкторы планировали находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. 

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Страны
Великобритания
Индонезия
Канада
Украина
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