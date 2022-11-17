На Украине предложили отомстить Венгрии за дружбу с Россией

ЕП: Венгрия – не друг Украине, но член ЕС и НАТО, и это нужно учитывать

Украина имеет полную поддержку государств Евросоюза, за одним исключением, название которого – Венгрия. Венгерское правительство с Виктором Орбаном во главе не только не разорвало отношения с Владимиром Путиным, но и наоборот, пытается дополнительно с ним сблизиться.

Венгрия не слишком скрывает свою деятельность в качестве лоббиста российских интересов в некоторых вопросах (например, когда блокирует санкции против патриарха Кирилла или дает приют агентуре ФСБ под дипломатическим прикрытием). Впрочем, и эта дружба не является безграничной.

Потому что Венгрия заходит в глубокий экономический кризис, а основной источник средств для Орбана – это все же Евросоюз.

О восприятии Венгрии как "однозначного зла"

Венгрия в целом – точно не зло. Но эта страна сейчас стоит на стороне зла. Это не только мои слова – например, дословно это (на конференции во Львове. – Прим. ред.) сказал, в частности, депутат венгерского парламента Золтан Войдо, избранный от оппозиции. Поэтому то, что происходит; то, что венгры превращаются в "зло" в глазах многих – это трагедия для самих венгров, для многих из них.

Это действительно парадокс. Центральноевропейская страна, где в 1956 году было восстание... К тому же восстание в Будапеште было настолько похоже на Майдан 2014 года в Киеве … Даже тогдашний венгерский лозунг "Dicsőség a hősöknek!" переводится как "Героям слава!". Так же венгры тогда говорили "Az oroszok hazamennek", то есть "Русские, домой".

О том, как Орбан ищет деньги у мировых диктатур

У Орбана нет положительных эмоций относительно Украины, и это не удивительно, этому есть основания, в частности, созданные с нашей стороны. Орбан, при котором на Украине изменился целый список властей, мог бы составить длинный перечень историй, как и когда те его "бросили", не выполнили договоренности. Но для нас важны не так его образы, как то, что Орбан – антизападный. Точнее, Орбан стал антизападным, ибо по меньшей мере половину своей карьеры апеллировал к революции 1956 года, к либеральным ценностям. Но сейчас им руководит другое: у Орбана очень серьезные финансовые проблемы.

Поэтому он действует в ущерб собственной репутации. Поэтому он будет до последнего брать российские грязные деньги, газ, нефть. Нефть здесь особенно важна: венгерская компания Mol, которую контролирует Орбан, работает на российской нефти Urals. Она обеспечивала ему сверхприбыли и была фактически кошельком, который финансировал проекты правящей партии.

Орбан строил в Венгрии модель финансирования, которую считал идеальной. Он брал у Евросоюза чистые, "белые" деньги на хорошие европейские проекты и одновременно брал у России грязные деньги, которые шли на построение его режима. Для этого он флиртовал с Россией: запускал в Венгрию российский бизнес, инвестиционный банк, не оскорблял российских "дипломатов". Из Венгрии, начиная с 2014 года, кажется, только одного дипломата выслали! А сейчас она вообще превратилась в оазис для российских шпионов в Европе (которые работают под дипломатическим прикрытием). Еще и церковь прибавилась. Венгрия защищает от санкций российского патриарха Кирилла.

Кроме флирта с Россией, в последние годы неимоверные усилия Орбана были направлены на Китай, на привлечение его денег. Например, в Дебрецене будут строить китайский завод по производству аккумуляторов для электрокаров; открыт кредит на железную дорогу на Балканы. Но сейчас все эти источники средств сокращаются, причем одновременно.

Европейский союз сказал "достаточно" и задействовал механизм верховенства права, по которому планирует заморозить треть семилетнего бюджета для Венгрии. Россияне из-за санкций и трудностей уже не очень могут финансово покрывать лояльность венгров. И Китай входит в кризис, урезает расходы на публичную дипломатию в Европе.

То есть исчезли все "лишние" деньги, которые Орбан мог бы потратить на выплату бонусов, на покупку или захват какого-то СМИ или открытие какого-то центральноевропейского холдинга. Ему приходится урезать даже регулярные расходы, идут системные сокращения, и это проблема.

О возможности падения режима Орбана из-за нехватки финансов

Приведет ли кризис финансирования к падению экономики Венгрии? Здесь однозначного ответа нет. Но о такой возможности экономисты говорят еще с 2018 года, потому что тогда правительство Орбана пошло на массовое наращивание дефицита. Сокращение расходов граждан правительство Орбана начало еще с 2012 года, с решения о заморозке "коммуналки". Но это и близко не сравнить с тем популизмом, что был в последнее время.

В Будапеште есть музей террора, кстати, это один из лучших музеев. То есть когда приезжаешь в Будапешт, ты говоришь с местными венграми, идешь в этот музей, а потом смотришь на Венгрию Орбана – то это как два параллельных мира.

Есть Венгрия проевропейская, прозападная, антироссийская, антитоталитарная, антисоветская и есть сегодняшняя власть. Власть трусости. Потому что Венгрия сегодня – это трусость говорить правду, не только в отношении Украины. За прошлый год, чтобы купить лояльность избирателей, Орбан безумно раздул бюджет. "Тринадцатые пенсии", заморозка цен на топливо, выплаты на детей и списание кредитов за третьего ребенка, различные доплаты владельцам оружия, полиции... Откуда эти деньги брать?

Поэтому вопрос, не рухнет ли в принципе правительство, является открытым. Орбан понимает этот риск и очень активно над ним работает, прилагая сверхусилия. Ему уже приходится идти на болезненные шаги ради экономии. Правительство закрывает базы отдыха, заморозило кучу проектов, подтверждая, что имеет серьезные финансовые проблемы. А одновременно Орбан делает то, что привык: формирует врагов, на которых в случае чего можно списать вину.

Аналогичным образом он в свое время превратил во врагов Брюссель, где у него осталось немного союзников. А в экономике сейчас ему помогает то, что Венгрия имеет свою валюту, форинт и может с ней играть. Это один из мотивов того, почему они не переходят на евро.

Но стратегического выхода из кризиса пока не видно. Да и в целом Орбан – хороший тактик, но стратег из него не очень: венгерский премьер в феврале съездил с визитом к Путину, и когда вернулся, продолжал убеждать однопартийцев, что "только болван может поверить в возможность полномасштабного конфликта".

Об очернении Украины государственной машиной пропаганды в Венгрии

То, каким образом проправительственные массмедиа ссылаются на Украину – это часто за гранью. Свежий громкий пример – "билборды с бомбой". Правительство за счет налогоплательщиков разместило по стране кучу рекламы о том, как якобы на Венгрию падает авиабомба с надписью "Санкции". Мол, ЕС целит санкциями не в Россию, а в Венгрию, и особенно цинично это было на фоне реальных бомб, которые падают на Украину.

Жители Будапешта, с которыми я общался, были в шоке от этой кампании, восприняли ее как стыд, и это касается даже части будапештских представителей "Фидеса", то есть партии Орбана. Хотя надо признать, что перед выборами, которые состоялись весной, использование Украины и конфликта было еще брутальнее.

Но надо понимать, что для Орбана это не личная месть Украине, это "просто бизнес". Цель Орбана – сохранить власть. Решили, что "выгодно" воспользоваться тематикой Украины – значит будет Украина. Так же до выборов 2018 года была кампания против Юнкера, в то время председателя Еврокомиссии (и они тогда перегнули палку с наездом на ЕС, но ведь выборы выиграли!).

Для Орбана нет моральных ориентиров, нет моральных границ. Но в том числе благодаря этому он уже двенадцать лет у власти. И этот успех в использовании любых приемов усиливает у него ощущение вседозволенности. Он придерживается принципа "я Бог" и обретает власть любым путем. Тот же принцип действует, когда он ищет способы разблокировать для Венгрии европейские деньги. Сейчас Будапешт блокирует финансовую поддержку Украины, но это сигнал не Киеву, не Москве, а Брюсселю: "Дайте нам денег".

О том, есть ли территориальные претензии к Украине

О якобы угрозе территориальных претензий к Украине приходится слышать от многих, даже от серьезных людей, но по состоянию на сейчас это беспредметный разговор, для этих утверждений нет оснований. Но есть другая, актуальная проблема – "информационная милитаризация" украинско-венгерского конфликта.

Например, есть такая карманная организация Орбана CÖF ("Форум гражданской солидарности"), которая занимается тем, что раз в год, пятнадцатого марта, организует марш к годовщине революции 1848 года, а по сути –в поддержку Орбана. Соруководитель этой организации Томаш Фриц – это "говорящая голова" Орбана. Он недавно заявил, что Венгрии надо готовиться к возможной агрессии Украины. То есть запустил мысль, что это мы на них будем нападать. Для чего?

Это усиливает обеспокоенность в обществе, которое есть на самом деле. Это подтверждают опросы: тот, который проводил Институт центральноевропейской стратегии (организация, которую возглавляет Дмитрий Тужанский. – Прим. ред.), и общеевропейские замеры Pew Research Center. Например, когда задают вопрос: "Считаете ли вы территорию соседней страны своей территорией?", то в Венгрии высокий процент опрошенных отвечает "да". Поэтому в государствах-соседях, не только на Украине, появляется беспокойство.

Когда у румын спросили: "Считаете ли вы, что Венгрия хочет забрать Трансильванию?", то половина опрошенных ответили "да". То же самое произошло на Украине: когда во всеукраинском опросе задали вопрос: "Считаете ли вы, что Венгрия может использовать предлог „защиты нацменьшинств”, чтобы ввести войска на Закарпатье?", то почти пятьдесят процентов украинцев заявили, что видят эту угрозу.

Но даже если это просто пропаганда, даже несмотря на то, что нет объективных оснований говорить о территориальных претензиях Венгрии к Украине, этим вопросом все равно нельзя пренебрегать. Потому что это – общественное мнение, которое могут использовать праворадикальные движения. А правительство Орбана очень безответственно играет с этими вещами.

О российском влиянии на венгерско-украинские отношения

Есть такой венгр, украинский политик и бывший нардеп, почетный председатель Демократического союза венгров Украины Михаил Товт (известен также тем, что он был соавтором языкового "закона Кивалова-Колесниченко").

Он написал книгу "Антивенгерские провокации на Украине" (чуть ли не за десятилетие). И эта книга в принципе корректна по фактическому материалу, по датам, но имеет одну большую проблему: там ни разу не упоминается Россия, несмотря на то, что в большинстве антивенгерских провокациях, о которых он рассказывает, доказан российский след.

Венгры долгое время вообще в этих случаях отрицали влияние России, отказывались признать, что россияне работают на Закарпатье, что это они жгут, взрывают венгерские символы, чтобы разжечь противостояние с Украиной. Нам говорили: "Не выдумывайте, это глупости!" – и просто не признавали факты. Между тем россияне работают действительно системно.

Мы, в Институте центральноевропейской стратегии, заметили, что россияне активно начали работать над "милитаризацией" украинско-венгерских отношений именно тогда, когда начали собирать войска на украинско-российской границе, то есть с сентября – октября.

Пошла активность такого издания, как Orosz Hírek, то есть "Российские новости". Я тогда обращал внимание венгерских коллег, на что они говорили: "Ты опять видишь русских всюду, никто этих Orosz Hírek не читает". Но в ноябре – декабре Orosz Hírek начало иметь больше охвата в соцсетях, чем Telex (ключевое издания за пределами империи Орбана. – Прим. ред.)!

Пропаганда России падает на благодатную почву. Часть электората, возможно, даже около десяти процентов, действительно мечтает о "Великой Венгрии" и мыслит категориями реваншизма. Но особая опасность заключается в том, что Орбан также заигрывает с этими реваншистскими кругами, и в самом "Фидесе" есть люди с реваншистскими взглядами.

О том, что должна делать Украина при существовании такого соседа

Во-первых, Орбан еще может начать принимать решения, выгодные Украине. Конечно, сам он не хочет быть ни либералом (хотя был им в начале карьеры!), ни надежным союзником – но его заставляют. И такое впечатление, что у него нет выхода. Например, уже сейчас Венгрия готовится к тому, что в близкой перспективе придется отказаться от российских нефти и газа. И главное – это то, что Евросоюз, наконец, нашел механизм воздействия на Орбана, из-за ограничения потока европейских денег. Также изменения будут зависеть от ситуации в Соединенных Штатах – Орбан ставит и рассчитывает на возвращение Трампа, которого публично поддерживает, но этого может и не произойти.

Как действовать Украине? Не забывать, что Венгрия является членом ЕС и НАТО, куда мы стремимся. Они голосуют в этих организациях, поэтому я бы с ними не ссорился, а договаривался. Подчеркну: это не означает потребность уступать, но надо учитывать реальность. К примеру, вопрос поставки оружия. Его в Венгрии немного, но в начале конфликта для нас все равно это было принципиальным, Венгрия могла дать старое советское оружие.

Но сейчас, когда мы работаем с высокоточным натовским оружием, зачем нам этот металлолом? Пусть сами его утилизируют. А нужных Украине самолетов, таких как "МиГи", в Венгрии нет. Поэтому сейчас этот вопрос перестал быть принципиальным. Кто злопамятен, давайте это запомним и отомстим венграм потом, за то, что они не помогли нам оружием, когда могли это сделать. Но сейчас стоит говорить о том, чем они действительно могут помочь – а это топливо, экспорт зерна и тому подобное.

Что же касается голосований в Евросоюзе, стоит понимать, что венгры провоцируют, скандалят для того, чтобы в конце концов договориться. Такой у них подход. Это не значит, что мы должны следовать их требованиям. Но стоит использовать то, где договориться возможно. Венгрия публично заявила, что поддерживает евроинтеграционный путь Украины – надо напоминать об этом. Пообещали "снять" вопрос нацменьшинств до окончания конфликта – то же самое.

Но для этого нужно решить проблему с тем, что наши страны вообще не общаются. Нет контактов, нет коммуникаторов. А они нужны.

Дмитрий Тужанский, Сергей Сидоренко