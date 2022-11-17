В Минске заявили о подготовке Польши к наступательной войне

Активное развитие вооруженных сил Польши свидетельствует о милитаризации внешней политики Варшавы, заявил в среду заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб.

"Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной", - приводит слова представителя минобороны Белоруссии агентство Белта.

Генерал рассказал о формировании двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск практически на границе с Белоруссией.

"Развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси", - добавил Гнилозуб.

В белорусском генштаба считают, что модернизация и увеличение численности вооруженных Польши позволит Варшаве проводить локальные военные операции без поддержки союзников.