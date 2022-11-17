Ремонт "Адмирала Кузнецова" могут завершить в первом квартале 2024 года

По словам заместителя гендиректора по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Владимира Королева, после обновления корабль прослужит еще не менее 10-15 лет

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ремонт и модернизация тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" проекта 1143.5 осуществляется по плану, корабль может быть передан в состав Военно-морского флота в первом квартале в 2024 года. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Работаем. Делаем все, что от нас зависит. Как всегда, любой ремонт, если начинать им заниматься, всегда богат на сюрпризы. <...> Начинаем влезать в отдельные разделы, начинают вылезать - обнаруживаются непроходимости. Тут подварить, там укрепить. Но движемся по плану. Будем делать все, чтобы сие произошло", - сказал Рахманов на выставке "Транспортная неделя", отвечая на уточняющий вопрос журналистов о сдаче авианосца в первом квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" в начале июня поставлен в модернизированный сухой док филиала "35-й СРЗ" центра судоремонта "Звездочка". При этом сроки сдачи корабля были сдвинуты на 2023 год.

Заместитель генерального директора по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев сообщал в интервью ТАСС, что ремонт с модернизацией крейсера завершится в 2023 году, тогда же его передадут Военно-морскому флоту России. По его оценке, после обновления ВМФ получит корабль с совершенно другим боевым потенциалом, который прослужит еще не менее 10-15 лет.