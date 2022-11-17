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ТАСС

НАТО считает, что конечную ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ

Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что "это прямой результат войны и ракетных атак России на Украину"

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия, поскольку если бы не было конфликта, не было бы и этого инцидента. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов по инциденту с падением украинской ракеты ПВО в Польше.

"Мы все также согласны, что Россия несет ответственность, так как она ответственная за войну, которая привела к этой ситуации. Это прямой результат войны и ракетных атак России на Украину. Украина имеет право сбивать эти ракеты", - утверждал он. 

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Польша
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