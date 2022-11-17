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РИА Новости

Генштаб Польши ответил на критику работы систем ПВО

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Мужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши.
Источник изображения: © РИА Новости / Филип Климашевский

Генеральный штаб ВС Польши ответил на критику работы систем ПВО в стране

МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. Ни одна система ПВО не может защитить всю территорию страны, заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши, комментируя падение ракет на востоке республики.

"Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях", – приводит РИА Новости текст сообщения ведомства.

Накануне вечером в польских СМИ появилась информация о падении на территории страны недалеко от границы с Украиной двух ракет. Президент страны Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет данных о том, чьи это были ракеты. При этом в польском МИД утверждали, что они были российского производства.

В Минобороны РФ заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета летела из РФ.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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