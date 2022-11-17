Генштаб Польши ответил на критику работы систем ПВО

Генеральный штаб ВС Польши ответил на критику работы систем ПВО в стране
МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. Ни одна система ПВО не может защитить всю территорию страны, заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши, комментируя падение ракет на востоке республики.
Накануне вечером в польских СМИ появилась информация о падении на территории страны недалеко от границы с Украиной двух ракет. Президент страны Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет данных о том, чьи это были ракеты. При этом в польском МИД утверждали, что они были российского производства.
В Минобороны РФ заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.
Ранее радио Sputnik сообщало, что президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета летела из РФ.
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