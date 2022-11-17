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ЦАМТО

Elbit Systems поставит БЛА "Гермес-900" новому заказчику

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Hermes 900
Всепогодный тактический БПЛА Hermes 900.
Источник изображения: http://static.365info.kz/

ЦАМТО, 16 ноября. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 14 ноября объявила о заключении контракта на поставку беспилотных авиационных комплексов "Гермес-900" и средств обучения неназванному зарубежному заказчику.

Стоимость заказа составляет 72 млн. долл. Контракт будет выполняться в течение двух лет.

В соответствии с условиями соглашения, Elbit Systems поставит БЛА "Гермес-900", оснащенные системой постоянного видеонаблюдения за обширной территорией SkEye, мультиспектральной электронно-оптической полезной нагрузкой SPECTR XR, спутниковой системой связи, средствами радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) и другим дополнительным оборудованием.

На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты "Гермес-900" были выбраны более чем 15 заказчиками. В числе эксплуатантов данного БЛА: Израиль, Швейцария, Филиппины, Таиланд, Бразилия, Мексика, Исландия, Чили, Азербайджан, Колумбия, Европейское агентство по обеспечению безопасности на море (EMSA) и др.

БЛА "Гермес-900" разработан на базе проекта "Гермес-450", может использовать его станцию управления и инфраструктуру поддержки, однако обладает большей высотой и продолжительностью полета. Максимальная взлетная масса БЛА – 970 кг, длина – 8,3 м, размах крыла – 15 м. Аппарат способен автономно выполнять патрулирование на высотах до 30 тыс. футов (9,15 тыс. м) в течение 30 часов с полезной нагрузкой весом до 300 кг. БЛА оснащен автоматической системой взлета и посадки, системой спутниковой связи, ЭО/ИК станциями наблюдения, РЛС с синтезированной апертурой, средствами радио- и радиотехнической разведки.

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Страны
Азербайджан
Бразилия
Израиль
Колумбия
Мексика
Таиланд
Филиппины
Чили
Швейцария
Продукция
Hermes 900
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
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