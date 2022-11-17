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Известия.ru

Партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали ВС России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщается 16 ноября на сайте правительства Российской Федерации.

«Очередная партия новых самолетов Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова <...> Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты переданы в рамках решений координационного совета при правительстве.

Модернизированный Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения.

В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций, на котором были выработаны конкретные предложения. По итогам совещания они были переданы для доклада руководству страны.

В апреле президенту доложили о выполнении гособоронзаказа в текущем году с опережением, а по итогам 2021 года уровень его выполнения составил уже не менее 98%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Персоны
Шойгу Сергей
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