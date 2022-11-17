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ТАСС

Британия запустит первый в истории страны орбитальный спутник

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Космодром Корнуолл
Космодром Корнуолл.
Источник изображения: www.thesun.co.uk

По данным экспертов, космические запуски принесут экономике £3,8 млрд ($4,3 млрд) и обеспечат 47 тыс. рабочих мест

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Космодром Корнуолл на юго-западе Великобритании получил лицензию на первый в истории страны запуск орбитального спутника. Об этом в среду сообщило Управление гражданской авиации Соединенного Королевства (Civil Aviation Authority, CAА).

Директор САА Ричард Мориарти назвал это "важной вехой, которая позволит королевству стать одной из ведущих космических держав". Британское правительство планирует построить еще шесть площадок для запуска космических аппаратов на территории страны. По данным экспертов, космические запуски принесут экономике £3,8 млрд ($4,3 млрд) и обеспечат 47 тыс. рабочих мест.

По словам Дэна Харта, директора компании Virgin Orbit, которая будет осуществлять первую миссию, "спутник планируется запустить в ближайшие недели". 

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Великобритания
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