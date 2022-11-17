Володин призвал Вашингтон и Брюссель прекратить поставлять оружие Украине

Киев делает все, чтобы конфликт разрастался, заявил спикер Госдумы, комментируя инцидент с упавшей ракетой в Польше

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. США и ЕС надо прекратить поставки оружия на Украину, поскольку киевский режим делает все, чтобы конфликт разрастался. Об этом заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе заседания палаты председатель Думы отметил, что ситуация с упавшей на территорию Польши украинской ракетой является не первым подобным случаем. "А до этого был румынский самолет. Было? Было! А совсем недавно беспилотник прилетел в Хорватию с бомбой 120 кг", - подчеркнул он.

"Вашингтону и Брюсселю нужно прекратить поставлять оружие на Украину. Коллеги, давайте постараемся, чтобы это не только услышали депутаты европейского парламента и других стран, но и осознали, что сегодня киевский режим делает все для того, чтобы конфликт разрастался", - сказал Володин.