ВМС США затопили судно, двигавшееся из Ирана «с большим количеством взрывчатки»

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ВМС США заявили во вторник, что перехватили судно (рыболовецкое) в водах вблизи Ирана, которое перевозило контрабандой «огромное» количество взрывчатки. Американский патрульный катер перехватил шхуну, на которой в ходе досмотра было обнаружено более 70 тонн перхлората аммония, который, как утверждают представители военно-морского ведомства США, обычно используется для производства ракетного топлива, а также взрывчатых веществ.

Это было огромное количество взрывчатки, достаточное для заправки более дюжины баллистических ракет средней дальности в зависимости от размера

— заявил командующий Центральным командованием ВМС США, 5-м флотом и объединенными морскими силами вице-адмирал Брэд Купер.

Рыболовецкое судно шло транзитом из Ирана по маршруту в Оманском заливе, который используется для поставок оружия йеменской группировке хуситов. Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, сражающаяся с хуситами в Йемене с 2015 года, неоднократно обвиняла Тегеран в поставках оружия группировке, но Исламская Республика отрицает эти обвинения.

Командование Пятым флотом США сообщает, что в составе экипажа перехваченного судна были четыре йеменца, которых, скорее всего, сразу сочли членами террористической группировки. Помимо перхлората аммония, судно перевозило еще 100 тонн удобрения из карбамида, который используется не только в сельском хозяйстве, но и для изготовления взрывчатых веществ.

Американское командование приняло решение затопить судно с опасным грузом. Члены экипажа были переданы береговой охране Йемена.

В Исламской Республике Иран пока никак не комментируют данный инцидент.

В декабре прошлого года Пятый флот ВМС США перехватил в Оманском заливе другое рыболовецкое судно, которое перевозило партию винтовок и боеприпасов. Как заявили в американском военно-морском ведомстве, оружие было отправлено из Ирана для йеменских хуситов.

Перхлорат аммония (аммониевая соль хлорной кислоты), как и другие перхлораты, является сильным окислителем и действительно может в этом качестве быть использована в твёрдых ракетных топливах и компонентах взрывчатых веществ. Карбамид, более известный как мочевина, используется как в сельском хозяйстве при изготовлении азотосодержащих удобрений, так и для производства нитрата мочевины — мощного взрывчатого вещества, которое используется в промышленности и в составе некоторых самодельных взрывных устройств.