Войти
ТАСС

Австрия приложит усилия для прекращения огня на Украине

472
0
0
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Канцлер Карл Нехаммер отметил, что "чем дольше длятся боевые действия", тем "больше вероятность возникновения событий, которые приведут к эскалации".

ВЕНА, 16 ноября. /ТАСС/. Австрия будет добиваться установления режима прекращения огня на Украине после инцидента с падением ракеты в Польше. С таким заявлением выступил глава австрийского правительства Карл Нехаммер.

"Австрия как можно скорее начнет прилагать усилия в целях установления режима прекращения огня [на Украине]", - сказал канцлер, слова которого передает в среду газета Heute. По его словам, "чем дольше длятся боевые действия" на Украине, тем "больше вероятность возникновения событий, которые приведут к эскалации".

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, пока нет доказательств, указывающих на то, кем был выпущен этот снаряд. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства. В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что есть предварительная информация, которая оспаривает утверждения о том, что снаряд, упавший в Польше, был выпущен из РФ.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет. Оборонное ведомство подчеркнуло, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в Минобороны, обломки, фотографии которых опубликованы польскими СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
20.05.2015
Оружие доверия
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
27.03.2008
Константин Никульшин: «Мы стремимся, чтобы «МВСВ» стал одним из ведущих салонов по вооружению в мире»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 20:20
  • 38041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 16:46
  • 12
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет
  • 17.11 05:23
  • 82
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 17.11 01:02
  • 2
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 16.11 18:15
  • 1
ОАК запатентовала специальную швартовочную систему для возвращения на борт самолёта беспилотников
  • 16.11 18:09
  • 1
Песков: Херсон остается административным центром Херсонской области после отвода войск РФ
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада