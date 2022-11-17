Австрия приложит усилия для прекращения огня на Украине

Канцлер Карл Нехаммер отметил, что "чем дольше длятся боевые действия", тем "больше вероятность возникновения событий, которые приведут к эскалации".

ВЕНА, 16 ноября. /ТАСС/. Австрия будет добиваться установления режима прекращения огня на Украине после инцидента с падением ракеты в Польше. С таким заявлением выступил глава австрийского правительства Карл Нехаммер.

"Австрия как можно скорее начнет прилагать усилия в целях установления режима прекращения огня [на Украине]", - сказал канцлер, слова которого передает в среду газета Heute. По его словам, "чем дольше длятся боевые действия" на Украине, тем "больше вероятность возникновения событий, которые приведут к эскалации".

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, пока нет доказательств, указывающих на то, кем был выпущен этот снаряд. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства. В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что есть предварительная информация, которая оспаривает утверждения о том, что снаряд, упавший в Польше, был выпущен из РФ.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет. Оборонное ведомство подчеркнуло, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в Минобороны, обломки, фотографии которых опубликованы польскими СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.