До конца года в ВКС России запланированы еще поставки самолетов

Сейчас они находятся в производстве, сообщается на сайте правительства
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России до конца этого года ожидают очередные поставки самолетов, которые сейчас находятся в производстве, сообщается в среду на сайте правительства России.
"Мы понимаем важность нашей работы по обеспечению российских вооруженных сил необходимой авиационной техникой и продолжим выполнять все взятые на себя обязательства. До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве", - приводятся слова генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Юрия Слюсаря на сайте кабмина.