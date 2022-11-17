До конца года в ВКС России запланированы еще поставки самолетов

Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в специальном цеху № 18 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала ПАО "Компания "Сухой"), 2020 год.

Сейчас они находятся в производстве, сообщается на сайте правительства

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России до конца этого года ожидают очередные поставки самолетов, которые сейчас находятся в производстве, сообщается в среду на сайте правительства России.

"Мы понимаем важность нашей работы по обеспечению российских вооруженных сил необходимой авиационной техникой и продолжим выполнять все взятые на себя обязательства. До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве", - приводятся слова генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Юрия Слюсаря на сайте кабмина.