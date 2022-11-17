В США рассказали, как решить украинский конфликт. Но Киев хочет другого

WP: конфликт на Украине нужно решать дипломатическими методами

В Белом доме понимают, что украинский конфликт нужно решать дипломатическими методами, пишет обозреватель WP Катрина ванден Хювел. Однако Киев с этим не согласен, для него идеальным было бы втянуть США и НАТО в конфликт в качестве реально воюющих сторон.

Катрина ванден Хювел

Возможно, пришло время дать дипломатии шанс на Украине.

"Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, ловите момент". Автор этого заявления — не борец за мир или хлипкий либерал. По поступающим сообщениям, никто иной, как генерал Марк Милли (Mark A. Milley), председатель Объединенного комитета начальников штабов, подталкивает администрацию Байдена к тому, чтобы заставить Украину добиваться дипломатического прекращения конфликта.

Как сообщают СМИ, точка зрения Милли сталкивается с сопротивлением в Белом доме. Когда российские войска недавно ушли из Херсона, советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал это "важным моментом" для Украины. Он также в очередной раз подчеркнул, что администрация не будет настаивать на дипломатическом прекращении военных действий. "Если Украина решит прекратить конфликт и сдаться, это будет конец Украины", — сказал он, странным образом приравняв дипломатию к капитуляции.

Но на самом деле, проявление дипломатии — это просто здравый смысл. И есть признаки того, что Белый дом может постепенно прийти к осознанию этой возможности.

Мечты президента Владимира Путина об аннексии Украины разбиты. Его военная слабость стала явью, российская экономика понесла ущерб, его страна изолирована, его внутренняя поддержка ослабла.

Продвижение Киева на поле боя также обошлось ужасной ценой. Полностью зависящие от помощи Запада силы Украины испытывают нехватку солдат, орудий, поддержки с воздуха и артиллерии. Миллионы украинцев стали перемещенными лицами. Россия разгромила украинскую энергосеть и во вторник вызвала массовые отключения электричества, произведя самый массированный на сегодняшний день ракетный обстрел Украины. Освобожденному Херсону, как и большей части страны, грозит "гуманитарная катастрофа". А поскольку Путин мобилизует все больше войск, маловероятно, что Россию удастся вытеснить с большей части русскоязычного востока, не говоря уже о Крыме.

Между тем, хотя США и НАТО сплотились вокруг Украины, их дальнейшая поддержка страны не безгранична. Санкции, введенные против России, способствовали тому, что выглядит теперь жестокой рецессией в Европе. Разгневанные демонстрации по всему континенту из-за роста стоимости жизни свидетельствуют о росте народной оппозиции. У себя дома в США президент Байден пока пользуется поддержкой двух партий, однако будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy; республиканец от штата Калифорния) уже сделал стартовый выстрел. Он предупредил, что Украине не будет выдан "карт-бланш" на помощь, если республиканцы возьмут палату.

Когда в конце октября члены прогрессивистского крыла Демократической партии в конгрессе опубликовали письмо с призывом к мирным переговорам на Украине, яростный ответный удар заставил их запаниковать и в одночасье отозвать его. Однако, на самом деле, и Милли и законодатели-прогрессисты правы. Об этом говорит тайное маневрирование администрации.

Белый дом пока осторожно, но приоткрывает двери для переговоров, хотя публично всячески открещивается от этого. Как подробно написал журналист Аарон Мате (Aaron Maté), администрация Байдена организовала ряд тщательно организованных утечек. Среди них сведения о том, что дискуссии с русскими о применении ядерного оружия "снизились по накалу", что Белый дом поощрял украинских лидеров "сигнализировать об открытости" к переговорам, что Салливан участвовал в конфиденциальной беседе с помощниками Путина по Украине и что, находясь в Киеве, он "прощупывал почву" на предмет того, "чем может закончиться конфликт и может ли он иметь дипломатическое решение".

Администрация Байдена ходит по натянутому канату. С одной стороны, она не хочет подрывать украинское сопротивление, союзническое единство и внутреннюю поддержку. Однако интересы Запада явно отличаются от интересов украинцев. В чисто военных вопросах единство НАТО основывалось на определенных ограничениях: отказе от развертывания войск на поле боя и осторожности в отношении того, какое оружие направляется Украине. Интересы Запада и Киева так же расходятся и по вопросу переговоров с русскими. Учитывая ужасный ущерб, нанесенный его стране, Зеленский сочтет любой компромисс с Россией отвратительным, а уступки территории — даже возвращение к прежнему статус-кво — трудно переносимыми. Лучшим выбором для него было бы втянуть Соединенные Штаты и НАТО в военный конфликт в качестве реально воюющих сторон, но ни один из этих игроков не хочет идти на поле боя.

При предполагаемой цене восстановления Украины в один триллион долларов необходимость положить конец конфликту очевидна. Все больше голосов осторожно настаивают на дипломатическом решении. В недавней колонке бывший посол США в ООН Том Пикеринг (Tom Pickering) и Джордж Биб (George Beebe), директор по общей стратегии Института ответственного государственного управления Quincy (он также работал специальным советником по России у бывшего вице-президента Дика Чейни), признают наличие в украинской проблеме непреодолимых препятствий, утверждая, что дипломатия — единственный способ положить конец военному конфликту. Тем, кто утверждает, что момент для дипломатии еще не настал, они отвечают, что она требует времени и подготовка должна начаться уже сейчас. Тем же, кто утверждает, что российско-украинский территориальный вопрос неразрешим, они предлагают начать работу с менее запутанных вопросов: способов уменьшить потери среди гражданского населения, создания условий для взаимного доверия и закладки основы для возможного прекращения огня.

Российская военная спецоперация на Украине возмутила общественное мнение во всем мире, даже если большая его часть предпочла и не принимать чью-либо сторону в конфликте. В Соединенных Штатах это разожгло настоящую патриотическую лихорадку. Как показал скандал с фиаско группы демократических прогрессистов, воинственно настроенная общественность будет стремиться подавить призывы к миру или переговорам.

Но ставки сейчас слишком высоки для того, чтобы мы могли сидеть сложа руки, пока катастрофа усугубляется, а затраты и риски по ней продолжают расти.

Комментарии читателей:

BabeintheWoods

Этот конфликт никогда бы не начался, если бы Зеленский придерживался Минских соглашений 2014 года, заключенных при посредничестве Франции и Германии. Это позволило бы этническим русским на Донбассе проголосовать за отделение от Украины и стать независимой республикой. Вы же не рискуете всем своим народом за полоску земли, которая веками была занята русскими?

И, конечно же, Путин не хочет, чтобы Украина присоединилась к НАТО с ядерными ракетами в пяти минутах лета от Москвы. Подумайте, почему Кеннеди не хотел русских ракет на Кубе?

unwishfulthink

Я поддерживаю эти сигналы к миру на Украине!

Theodore S. Widlansky

Госпожа ванден Хювел неоднократно призывала Украину пойти на уступки России. Она написала ряд статей, продвигающих идею о том, что мы должны заставить Киев сесть за стол переговоров.

Мастерски притворяясь, она настаивает на том, чтобы Украина вела переговоры, не говоря, какими последствиями это обернётся для самой Украины и для нас.

Она никогда не признает ключевой момент — Россия занимается непрерывным посягательством на своих соседей уже более десяти лет. Сопротивление Украины российской экспансии — выгодная сделка для Америки. Да, это стоит нам денег. Но все должны понимать, что ценой уступок России, скорее всего, будут вторжения, которые в конечном итоге будут стоить жизни американцам.

Г-жа ванден Хювел льет крокодиловы слезы по поводу уничтожения Украины. Так кто лучше знает, какую цену готова заплатить Украина, ванден Хювел или сама Украина? Принуждение украинцев к переговорам сейчас — ничто иное, как оскорбление их самопожертвования и мужества.

cbl55 Sylvester the Cat

Никогда не забывайте — хотя ей хотелось бы, чтобы вы это сделали, — покойный муж автора этой статьи, профессор Стивен Коэн из Принстона, в течение 35 лет был лучшим другом России и любимым академическим рупором Путина в Америке.

Нет, Катрина. Нет, Владимир. Ни сантиметра. Война и насилие — единственные слова, которые понимает Кремль. Посыл очевиден — уходите. Переговоры будут о том, сколько миллиардов в виде репараций мы заставим Россию заплатить.

JustDontDoit

Если хотя бы немного почитать профессора Коэна, то вы узнаете, что он считал, что именно Запад сделал Путина тем, кто он есть, и что если бы мы просто были добрее, он был бы другим человеком. Кажется, профессор Коэн также думал, что Украина действительно не имеет права существовать независимо от России и что любой российский лидер вторгся бы в Крым.

NannyOgg

Статьи госпожи ванден Хювел об украинском конфликте:

"Нам нужна настоящая дискуссия об украинском конфликте"

"Бесконечный военный конфликт на Украине идет во вред национальной и международной безопасности"

"Как США избежать новой холодной войны и сосредоточиться на по-настоящему важном?"

Они отличаются единой тональностью. Это даже не умиротворение. Это настойчивое продвижение линии Кремля в американский мейнстрим.

seanlincoln

Путин никогда бы не пошел на Украину, если бы США сдержали свое обещание не расширять НАТО. Вместо этого мы сделали наоборот... Россия — угасающая сверхдержава. К сожалению, слабеющие сверхдержавы очень опасны. Имейте это в виду, поскольку США теперь явно теряют свое мировое положение в пользу Китая. ... Сравнение Путина и Гитлера очень, очень неверное.