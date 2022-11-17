ВМС Индии получили 6 многоцелевых вертолетов MH-60R "Си Хок"

ЦАМТО, 16 ноября. Корпорация Lockheed Martin на текущий момент поставила командованию ВМС Индии шесть многоцелевых вертолетов MH-60R "Си Хок" в рамках подписанного в 2020 году контракта.

Как сообщил Jane's Defence Weekly исполнительный директор Lockheed Martin India Уильям Блэр, три многоцелевых вертолета MH-60R были доставлены в Индию и эксплуатируются на военно-морской авиабазе "Гаруда" в Кочи (Индия). Еще три переданных ВМС Индии вертолета остаются в Сан-Диего, поскольку ВМС Индии решили расширить план по обучению летчиков, обслуживающего персонала и групп поддержки. Как ожидается, поставка будет завершена к 2025 году.

Вертолеты ВМС Индии проходят ряд модификаций. В частности, Министерство обороны Индии запросило их оснащение поставляемым покупателем оборудованием (BNE), в т.ч. национального производства. Так, компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) поставляет для MH-60R устройства идентификации "свой-чужой" (IFF). Свое оборудование также поставляет компания Bharat Electronics Limited (BEL).

Двухдвигательные вертолеты, оснащенные многорежимными РЛС APS-153(V), низкочастотными ГАС ALFS, мультиспектральными системами прицеливания AN/AAS-44C(V), ракетами AGM-114 "Хеллфайр", торпедами MK-54 и передовым высокоточным оружием, могут применяться с борта фрегатов, эсминцев и авианосцев.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью 2,6 млрд. долл.

В феврале 2020 года Индия и США подписали соглашение о поставке в рамках программы FMS 24 вертолетов MH-60R "Си Хок", которые могут применяться для противолодочной и противокорабельной борьбы. Как предполагалось, первые машины будут поставлены ВМС Индии в 2021 году. Заказанные вертолеты будут выполнены в новейшей конфигурации с дополнительными модификациями под требования ВМС Индии.

Для ускорения процесса принятия вертолетов на вооружение ВМС Индии, компания Lockheed Martin по согласованию с командованием ВМС США обязалась передать для обучения индийских специалистов три новых MH-60R, которые первоначально предназначались для американского флота.

В мае 2020 года ВМС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 904,8 млн. долл. на поставку трех MH-60R "Си Хок" для ВМС США и 21 MH-60R для правительства Индии. В июле 2020 года стороны подписали контракт на проведение модификации трех MH-60R к конфигурации под требования ВМС Индии.

Первая пара MH-60R "Си Хок" была передана командованию ВМС Индии на военно-морской базе ВМС США "Сан-Диего" (шт.Калифорния) 16 июля 2021 года. В Индию первые вертолеты были доставлены в июле 2022 года.