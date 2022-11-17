Войти
ЦАМТО

ВМС Индии получили 6 многоцелевых вертолетов MH-60R "Си Хок"

393
0
0
Вертолёт MH-60R
Вертолёт MH-60R.
Источник изображения: navalnews.com

ЦАМТО, 16 ноября. Корпорация Lockheed Martin на текущий момент поставила командованию ВМС Индии шесть многоцелевых вертолетов MH-60R "Си Хок" в рамках подписанного в 2020 году контракта.

Как сообщил Jane's Defence Weekly исполнительный директор Lockheed Martin India Уильям Блэр, три многоцелевых вертолета MH-60R были доставлены в Индию и эксплуатируются на военно-морской авиабазе "Гаруда" в Кочи (Индия). Еще три переданных ВМС Индии вертолета остаются в Сан-Диего, поскольку ВМС Индии решили расширить план по обучению летчиков, обслуживающего персонала и групп поддержки. Как ожидается, поставка будет завершена к 2025 году.

Вертолеты ВМС Индии проходят ряд модификаций. В частности, Министерство обороны Индии запросило их оснащение поставляемым покупателем оборудованием (BNE), в т.ч. национального производства. Так, компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) поставляет для MH-60R устройства идентификации "свой-чужой" (IFF). Свое оборудование также поставляет компания Bharat Electronics Limited (BEL).

Двухдвигательные вертолеты, оснащенные многорежимными РЛС APS-153(V), низкочастотными ГАС ALFS, мультиспектральными системами прицеливания AN/AAS-44C(V), ракетами AGM-114 "Хеллфайр", торпедами MK-54 и передовым высокоточным оружием, могут применяться с борта фрегатов, эсминцев и авианосцев.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью 2,6 млрд. долл.

В феврале 2020 года Индия и США подписали соглашение о поставке в рамках программы FMS 24 вертолетов MH-60R "Си Хок", которые могут применяться для противолодочной и противокорабельной борьбы. Как предполагалось, первые машины будут поставлены ВМС Индии в 2021 году. Заказанные вертолеты будут выполнены в новейшей конфигурации с дополнительными модификациями под требования ВМС Индии.

Для ускорения процесса принятия вертолетов на вооружение ВМС Индии, компания Lockheed Martin по согласованию с командованием ВМС США обязалась передать для обучения индийских специалистов три новых MH-60R, которые первоначально предназначались для американского флота.

В мае 2020 года ВМС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 904,8 млн. долл. на поставку трех MH-60R "Си Хок" для ВМС США и 21 MH-60R для правительства Индии. В июле 2020 года стороны подписали контракт на проведение модификации трех MH-60R к конфигурации под требования ВМС Индии.

Первая пара MH-60R "Си Хок" была передана командованию ВМС Индии на военно-морской базе ВМС США "Сан-Диего" (шт.Калифорния) 16 июля 2021 года. В Индию первые вертолеты были доставлены в июле 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AGM-114
SH-60
Компании
HAL
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
04.08.2022
В Индию доставлена первая партия вертолетов MH-60R "Си Хок"
14.12.2020
Десантные корабли ВМС США меняют свою роль
27.02.2020
Индия подписала соглашения о закупке американских вертолетов МН-60R и AH-64E(I)
27.02.2020
США подписали контракты на поставку Индии вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" и MH-60R "Си Хок"
14.02.2011
Общая заявленная стоимость тендеров Минобороны Индии, в которых участвует Россия, оценивается в 27-29 млрд долларов
15.10.2007
Престиж российского ОПК на весах индийского тендера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 20:20
  • 38041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 16:46
  • 12
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет
  • 17.11 05:23
  • 82
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 17.11 01:02
  • 2
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 16.11 18:15
  • 1
ОАК запатентовала специальную швартовочную систему для возвращения на борт самолёта беспилотников
  • 16.11 18:09
  • 1
Песков: Херсон остается административным центром Херсонской области после отвода войск РФ
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада