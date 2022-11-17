Войти
Известия.ru

Военный историк объяснил суть 5-й статьи Устава НАТО

551
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski

Военный историк Юлин: 5-я статья Устава НАТО гарантирует включение всего альянса в конфликт

Военный историк Борис Юлин 16 ноября дал разъяснения «Известиям» о 5-й статье Устава НАТО.

Ранее сообщалось о падении двух ракет на территорию Польши на границе с Украиной. Одна из ракет попала в зерносушилку, погибли два человека. После чего польские власти начали рассматривать возможность активации 4-й статьи Североатлантического договора. В ней говорится о проведении совместных консультаций по требованию одного из членов НАТО, который считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

При этом Пентагон на вопрос о перспективе применения 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне отметил, что пока рано об этом говорить.

«5-я статья — это гарантии членов союза по отношению к остальным членам союза, то, ради чего военный союз и существует. Если агрессии подверглась одна из стран — участниц союза, то остальные союзники автоматически включаются в этот конфликт. Такая статья является ключевой статьей для любого военного союза», — сказал Юлин.

В августе госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил задействованием 5-й статьи Устава НАТО против России. По его словам, НАТО может применить статью после размещения Россией гиперзвуковых ракет на территории Калининградской области.

Что касается ракет, упавших на территорию Польши накануне, то представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.


Кроме того, президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции» по факту происшествия, которая не основана на реальных данных. Он отметил, что подобная реакция показывает, что никогда не надо спешить с оценками и заявлениями, которые могут нагнетать ситуацию, и делать какие-то заявления, не получив точной информации.

По словам Пескова, Польша имела все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300, и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к ВС РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
17.10.2022
Спецоперация вступает в инфраструктурный этап
18.04.2022
Ржавчина в обмен на деньги
13.04.2022
Ударная тень: положение боевиков на «Азовстали» резко ухудшилось
08.11.2021
Смирное небо: противобаллистические ракеты вышли на испытания
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
01.07.2014
Работа над прикрытием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 20:20
  • 38041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 16:46
  • 12
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет
  • 17.11 05:23
  • 82
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 17.11 01:02
  • 2
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 16.11 18:15
  • 1
ОАК запатентовала специальную швартовочную систему для возвращения на борт самолёта беспилотников
  • 16.11 18:09
  • 1
Песков: Херсон остается административным центром Херсонской области после отвода войск РФ
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада