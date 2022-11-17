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На ДЭПЛ "Уфа" поднят Андреевский Военно-морской флаг

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Спущенная на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящаяся для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022
Спущенная на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящаяся для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022.
Источник изображения: Алексей Акентьев

ЦАМТО, 16 ноября. На АО "Адмиралтейские верфи" 16 ноября прошла торжественная церемония поднятия Андреевского Военно-морского флага на большой дизель-электрической подводной лодке "Уфа" проекта 636.3.

В мероприятии принял участие главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Он назвал сегодняшнее событие "настоящим праздником для Военно-морского флота России".

"Мы принимаем еще одну боевую единицу из серии, которая пойдет на Тихоокеанский флот. Подводные лодки этого проекта доказали свою надежность, высокую боевую устойчивость, – отметил Н.Евменов. – Мы подписали приемный акт и подняли флаг на подводной лодке "Уфа", а это означает, что все испытания пройдены с оценкой не ниже "хорошо" и "отлично". Большое спасибо корабелам, сдаточному экипажу – в любое время дня и ночи они были готовы к работе".

Генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков назвал подъем флага на ДЭПЛ "Уфа" "значимым событием не только для коллектива предприятия, но и для всего Военно-морского флота страны".

"Адмиралтейские верфи продолжают строительство серии подводных лодок из шести единиц для Тихоокеанского флота. Две последующие субмарины "Можайск" и "Якутск" также будут сданы в сроки контракта, – заявил А.Бузаков. – Верфи традиционно строят корабли с высоким качеством, которое не раз было подтверждено, в том числе, и в боевых условиях. Мы продолжаем дело наших предшественников и заверяем, что и в дальнейшем не подведем наших заказчиков".

Настоящим примером для всех судостроителей назвал самоотверженный труд адмиралтейцев заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам АО "ОСК" Владимир Королев.

"Уфа" – четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года при участии главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, спущена на воду в марте текущего года.

Сегодня на предприятии продолжается строительство пятой и шестой подводных лодок серии, "Можайск" и "Якутск", соответственно. Субмарины были заложены парно в августе 2021 года при участии президента РФ Владимира Путина. В настоящее время работники верфей проводят на ДЭПЛ "Можайск" достроечные работы. Спуск корабля на воду запланирован на весну 2023 года. На ДЭПЛ "Якутск" завершены гидравлические испытания всех блок-модулей корабля, специалисты проводят электрослесарные работы и изоляцию корпуса.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Адмиралтейские верфи".

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Персоны
Путин Владимир
Проекты
636.3
877 Палтус
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Салют Андреевскому флагу
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