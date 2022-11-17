Украинская ЗУР не смогла уничтожить российскую крылатую ракету, и та продолжила полёт

Источник изображения: topwar.ru

15 ноября был совершён массированный налёт российских ракет и дронов на тылы противника, по итогам которого был нанесён тяжёлый урон энергетической инфраструктуре незалежной и военным объектам ВСУ. На фоне обесточивания городов и районов в целом ряде украинских регионов киевский режим пытается успокоить население бравурными речами об успешной работе противовоздушной обороны, несмотря на диссонанс со статистикой поражения целей.

При этом в качестве доказательства «эффективности ПВО» приводится видео якобы уничтожения российской крылатой ракеты украинской ЗУР. На кадрах видно, как в ходе полёта КР её настигает зенитная ракета и происходит подрыв ЗУР. На другом видео запечатлена аналогичная картина, однако с более далёкой дистанции, что позволяет рассмотреть последствия срабатывания ЗУР – российская крылатая ракета продолжила свой полёт.

Она не упала. Вы видели? Ей [безразлично] попадание

- отмечает наблюдатель.

Судя по одинаковой окраске домов, с разных ракурсов мог быть запечатлён один и то же «контакт» украинской ЗУР и российской КР (предположительно, Х-101, запускаемой со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160). При этом зенитная ракета не смогла уничтожить КР и та продолжила свой полёт, несмотря заградительный огонь ПВО незалежной.