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Роджер Уотер: власть в США попала в руки полных отморозков

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Британский музыкант Роджер Уотерс
Британский музыкант Роджер Уотерс.
Источник изображения: © AP Photo / Chris Pizzello

Лидер Pink Floyd Уотерс: ВПК США зарабатывает миллиарды на украинском конфликте

Конфликт на Украине выгоден американским производителям оружия – они зарабатывают на нем колоссальные деньги, заявил сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью Bad Faith. Отказ признать Россию "виновницей" украинского кризиса превратил музыканта в персону нон грата в Европе.

Лучшее, что случилось с ними [руководством США] за последние 10 лет — это конфликт на Украине. Они позволили этому случиться из-за реальной выгоды для бизнеса. Они ведь зарабатывают в том числе и на войнах: производят оружие, продают его и получают прибыль. В военную промышленность инвестируем не мы с вами и не простой народ, а исключительно толстосумы. И в военное время их выручка взлетает до небес. Это первое.

Во-вторых, можно убедить людей, которые не могут в конце месяца оплатить счета и в итоге остаются без крыши над головой, что во всем виноваты русские и Путин, которого сравнивают с Гитлером и говорят, что именно он угробил Европу и испортил всем жизнь. Его считают виновным во всех грехах, но это не так. Я заявляю об этом публично, и теперь мне закрыли въезд в Польшу, например.

Я писал обращения к Зеленскому и его жене, к Путину и Байдену с просьбой переключиться на дипломатию, начать переговоры и закончить конфликт, потому что продолжение конфликта худший из возможных вариантов. Не говоря уже о той невероятной опасности, которую он в себе несет. У России и США есть ядерное оружие, а власть в руках полных отморозков, которые нас всех погубят!

Да, сейчас наступает переломный момент, когда люди должны сказать: "С нас хватит! Остановитесь уже!"

Мы одержимы конфликтом на Украине и сравнениями Путина с Гитлером, ни о чем другом нам думать не дают. К черту все права, мы ведь боремся с великим злом. И если однажды мы перебьем русских, то придется перебить и китайцев, они же следующие в списке. Вот о чем вся эта бесконечная риторика о Тайване. Эту тему постоянно мусолят СМИ, а Нэнси Пелоси своими визитами туда досаждает китайскому лидеру.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Польша
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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