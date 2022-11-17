Евросоюз решил изолировать Россию

Глава МИД Финляндии: Россию нужно изолировать

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудили, как повысить эффективность антироссийских санкций и какими будут новые ограничения, сообщает Talouselämä. На этой встрече они также решили, что Москву "нужно изолировать".

Саара Кохо (Saara Koho)

Министры иностранных дел стран ЕС обсудили на встрече в Брюсселе последние события на Украине.

Министры рады тому, что Украина смогла вернуть под свой контроль принадлежащие ей херсонские территории. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие во встрече удаленно.

"Он описал прежде всего экономическую ситуацию на Украине. Необходимо оказать масштабную помощь, чтобы страна осталась на плаву в финансовом отношении", — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) после встречи.

Министры иностранных дел также обсудили, как можно повысить эффективность антироссийских санкций ЕС и ввести новые.

"Финляндия решительно поддержала подготовку девятого пакета санкций. В то же время мы сообщили, что готовим десятый пакет военной помощи, который, вероятно, будет отправлен в ближайшее время", — заявил Хаависто.

По его словам, новый санкционный пакет был одобрен большинством министров иностранных дел. Многие страны предложили определенные меры, которые могут быть реализованы в рамках нового пакета санкций.

"Финляндия, со своей стороны, уже приняла решение о закрытии границы для российских туристов. Мы думаем, что эта мера хорошо подойдет в качестве части нового санкционного пакета".

По мнению Хаависто, санкции, связанные с энергоносителями, стали непростым шагом.

"Страны, которые считают, что санкции могут нанести ущерб их энергоснабжению, спрашивают, будет ли им гарантировано наличие энергии при любых обстоятельствах".

Хаависто сообщил, что недавно появились положительные новости о ситуации с энергоносителями в ЕС. Газохранилища заполнены на 95%.

"Эта зима уже не кажется непреодолимой".

Министры иностранных дел одобрили новые основные принципы в отношениях ЕС и России. Первую группу таких принципов Евросоюз принял после перехода Крыма под контроль России.

Согласно новым принципам, Россию нужно изолировать при помощи санкций и привлечь к ответственности за совершение военных преступлений.

Как взрыв в Турции повлияет на процесс вступления Финляндии в НАТО?

13 ноября в центре Стамбула произошел взрыв.

В результате взрыва на оживленной улице погибло по меньшей мере шесть человек — и пострадали несколько десятков. Турция считает произошедшее терактом.

Канцелярия президента Финляндии написала в Твиттере в воскресенье, что Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) передал свои соболезнования Реджепу Эрдогану (Recep Erdoğan) в связи с произошедшим в Стамбуле.

Хаависто сказал, что в воскресенье он связался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) и выразил ему свои соболезнования.

"Конечно, это было большое потрясение для всей страны. Были как погибшие, так и много раненых. Виновные должны быть выявлены в ближайшее время".

Хаависто также встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстрёмом (Tobias Billström).

"Я не думаю, что это как-то повлияет на процесс ратификации Турцией вступления двух наших стран в альянс — но Турция, безусловно, еще больше подчеркнет важность своего аргумента о терроризме. Мы, в свою очередь, заявили, что Рабочая партия Курдистана является террористической организацией, осуждаемой как в Финляндии, так и в ЕС в целом".

Рабочая партия Курдистана — организация, поддерживающая курдское самоуправление, основана в 1978 году. Она входит в составленный ЕС список террористических организаций.

ФАКТЫ

Новые принципы ЕС в отношении России

1) Изоляция России через санкции

2) Привлечение России к ответственности за военные преступления

3) Поддержка соседних с ЕС стран

4) Сотрудничество с партнерами для укрепления международной системы

5) Повышение устойчивости ЕС

6) Поддержка российского гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ