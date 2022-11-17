Войти
ТАСС

Минобороны РФ: обломки на снимках из польского Пшеводува принадлежат украинским С-300

542
0
0
Источник изображения: REUTERS/ Kacper Pempel

В военном ведомстве уточнили, что высокоточные удары со стороны РФ наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины", - сообщили в ведомстве.

"Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы российских ракет являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", - отметили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. "Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены", - отметили в пресс-службе Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.

Ракета упала 15 ноября в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши. В результате инцидента погибли два человека. Президент республики Анджей Дуда заявил, что на данный момент нет никаких доказательств, указывающих на то, кто выпустил эту ракету. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства. Президент США Джо Байден заявил, что обладает предварительной информацией, оспаривающей утверждения о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Похожие новости
15.09.2021
Торговец пушками
15.04.2021
Факти (Болгария): Россия хочет начать масштабную военную операцию по уничтожению Украины
20.02.2017
Крымский "Атлант": чем уникален российский "убийца авианосцев"
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 20:20
  • 38041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 16:46
  • 12
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет
  • 17.11 05:23
  • 82
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 17.11 01:02
  • 2
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 16.11 18:15
  • 1
ОАК запатентовала специальную швартовочную систему для возвращения на борт самолёта беспилотников
  • 16.11 18:09
  • 1
Песков: Херсон остается административным центром Херсонской области после отвода войск РФ
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада