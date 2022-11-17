Минобороны РФ: обломки на снимках из польского Пшеводува принадлежат украинским С-300

В военном ведомстве уточнили, что высокоточные удары со стороны РФ наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины", - сообщили в ведомстве.

"Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы российских ракет являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", - отметили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. "Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены", - отметили в пресс-службе Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.

Ракета упала 15 ноября в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши. В результате инцидента погибли два человека. Президент республики Анджей Дуда заявил, что на данный момент нет никаких доказательств, указывающих на то, кто выпустил эту ракету. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства. Президент США Джо Байден заявил, что обладает предварительной информацией, оспаривающей утверждения о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.