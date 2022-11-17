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Военное обозрение

Эрдоган увидел позитивный настрой у Байдена к продаже Турции истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз увидел позитивный настрой у президента США к продаже Анкаре истребителей F-16. О возможных сдвигах в «затянувшейся» сделке турецкий лидер заявил на пресс-коференции после встречи с Джо Байденом на полях G20.

Напомним, что в 2007 году Турция подписала с США меморандум об участии в программе поставок истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения F-35. Согласно договору, Анкара должна была приобрести 100 таких машин.

Однако после покупки Турцией российских комплексов ПВО С-400, страна весной прошлого года была исключена из вышеупомянутого меморандума. При этом США предложили Анкаре взамен новейших F-35 закупить истребители F-16 Block 70.

С того момента Турция добивается поставок 40 вышеупомянутых самолетов и 80 комплектов Block 70 для модернизации уже стоящих на вооружении F-16.

Стоит отметить, что сделка серьезно затянулась. Ведь еще осенью прошлого года на саммите G20 в Риме Эрдоган также заявлял о «позитивном» настрое Байдена касательно поставок Турции самолетов. В ходе текущего саммита «Большой двадцатки» турецкий лидер практически дословно повторил свое прошлогоднее высказывание.

В то же время, в Анкаре пытаются «давить» на американскую администрацию, заявляя, что рассматривают возможность закупки других самолетов. Например, ранее в офисе Эрдогана сообщали, что в качестве альтернативы американским F-16 Турция может приобрести британские истребители Eurofighter Typhoon. Также немалый интерес в Анкаре проявляют к нашим Су-35 и Су-57.

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Страны
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Эрдоган Реджеп
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