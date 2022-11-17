В Выборге заложили новый дизель-электрический ледокол проекта 21900М2

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Линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2 будет построен на Выборгском судостроительном заводе. Церемония закладки судна прошло сегодня, 16 ноября 2022 года. Об этом сообщает портал Корабел.ру.

Новый линейный дизель-электрический ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 заказан ФГУП "Росморпорт" для круглогодичной работы в морских портах Балтийского (Северо-Западного) бассейна. Аналогичный ледокол был заложен в 2020 году на германском судостроительном заводе Pella Sietas в Гамбурге, выкупленном российским судостроительным предприятием "Пелла", но для работы в портах Дальнего Востока.

Выборгский судостроительный завод в 2012-2016 годах построил три линейных дизель-электрических ледокола "Владивосток", "Мурманск" и "Новороссийск" базового проекта 21900М мощностью 18 МВт, которые положительно зарекомендовали себя при работе, в том числе, и в арктических морях. После чего было принято решение модернизировать проект.

Ледокол проекта 21900М2 разработан на основе проекта 21900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ "Вымпел" с учетом современных международных конвенционных требований, в том числе по снижению вредных выбросов судовых двигателей. Ледовый класс нового судна повышен до уровня Icebreaker7 (самостоятельное плавание во льдах толщиной до 1,4 м зимой и до 1,7 м летом или за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 2,0 м зимой и до 3,2 м летом).

Длина наибольшая – 119,8 метров, ширина наибольшая – 27,5 метров, осадка – 8,5 метров, скорость хода – 17 узлов, водоизмещение – 14 300 тонн, мощность на винтах – 18 МВт. Экипаж до 35 человек + до 22 человек спецперсонала.