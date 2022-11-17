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ЦАМТО

На предприятиях в Забайкальском крае к концу года может быть произведено еще 50 беспилотников для спецоперации

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 16 ноября. Забайкальский край отправил первую партию беспилотников для использования в спецоперации, еще до 50 БЛА может быть произведено до конца года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил губернатор Александр Осипов.

"Производим разного рода продукцию вплоть до беспилотников. Вот первую партию сейчас на использование в армию отправили, посмотрим, какие будут результаты. Планируем произвести еще до 50 беспилотников до конца года", – сказал А.Осипов.

Он добавил, что в регионе работают оборонные заводы, бизнес Забайкалья также производит различную продукцию, которая отправляется в зону специальной военной операции. В частности, предприятия шьют балаклавы, спальные мешки и коврики.

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