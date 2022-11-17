На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине

MWM: Россия до сих пор не задействовала МиГ-35 на Украине

На Китайской аэрокосмической выставке в Чжухае ВВС России среди прочих истребителей задействовали легкий МиГ-35, сообщает MWM. Автор статьи не понимает, почему самолет, который "неплохо подошел бы" для боевых действий на Украине, вовсе в них не участвовал.

На прошедшей с 8 по 13 ноября Китайской международной аэрокосмической выставке в Чжухае ВВС России задействовали четыре своих истребителя, в том числе тяжеловесы Су-35 и Су-34, Су-57 следующего поколения и, что, пожалуй, примечательнее всего, более легкий МиГ-35. Присутствие последнего вновь поставило вопросы о его будущем в качестве жизнеспособной истребительной платформы, поскольку на вооружение ВВС России поступило лишь шесть самолетов, а планы ввести в строй целый парк из 35 или более штук представляются все менее вероятными. Контраст с разрабатываемыми параллельно Су-35 и Су-34 разителен: каждой из этих моделей уже введено в строй более сотни. Кроме того, было заказано 76 самолетов Су-57. И если Су-35 и Су-34 представляют собой сильно усовершенствованные производные от Су-27, лучшего советского истребителя эпохи холодной войны, то МиГ-35 аналогичным образом — развитие МиГ-29, который разрабатывался в СССР как более легкий аналог Су-27 с гораздо меньшими производственными и эксплуатационными затратами.

Хотя первые МиГ-35 были представлены еще в 2007 году, в эксплуатацию они поступили лишь в 2019. Задержка во многом продиктована отсутствием у ВВС России интереса истребителям среднего веса. Хотя, по сообщениям российских государственных СМИ, этот самолет требует на 80% меньше обслуживания, чем исходный МиГ-29, он все равно считается менее рентабельным, чем производные Су-27 или даже Су-57 в силу меньшей дальности полета, меньшей полезной нагрузки и меньшего радара, существенно ограничивающего полезность самолета в потенциальном конфликте со странами-членами НАТО. В силу значительной стратегической глубины России и отсутствия потребности в истребителях, способных взлетать с импровизированных взлетно-посадочных полос вблизи линии фронта (а именно для этих задач оптимизирован МиГ-35), ожидалось, что даже в случае успеха программы основная часть самолетов пойдет на экспорт. При этом отмечалось, что перспективы МиГ-35 ухудшились еще больше из-за разработки принципиально нового среднего истребителя с возможностями следующего поколения под названием Су-75 Checkmate ("Шах и мат"), который был впервые представлен в 2021 году.

Появление МиГ-35 в Чжухае бросилось в глаза еще и потому, что это, пожалуй, единственный класс российской боевой авиации, вовсе не участвовавший в девятимесячном украинском конфликте. В операциях против украинских сил использовался даже Су-57, выпущенный в столь же небольшом количестве (на вооружении всего шесть), — в том числе для подавления ПВО и, по неподтвержденным данным, одиночного воздушного боя. Отсутствие МиГ-35 вполне может отражать крайне ограниченную роль легких и средних истребителей в ВВС России, а также больший упор на получение боевого опыта эксплуатации Су-57 и других классов, которые считаются гораздо более перспективными для обороны России.

При этом МиГ неплохо подходит для боевых действий на Украине: его относительно ограниченный радиус действия не мешает операциям против ближайшего противника, а его упор на возможности радиоэлектронной борьбы, сложные датчики и высокоточное оружие делают его потенциально смертоносным, особенно на более дальних дистанциях. Хотя МиГ-35 разрабатывался для установки в носовой части радара "Жук-А/АМ" с активной фазированной антенной решеткой, благодаря чему стал единственным действующим российским истребителем помимо Су-57 с таким датчиком в базовой комплектации, на закупленные ВВС России МиГи в целях экономии установлены более простые радары "Жук-М". Это, в свою очередь, ограничило пригодность этого класса для радиоэлектронной борьбы и задач по подавлению ПВО.

Хотя тактика удержания новых истребителей от участия в конфликте имеет ряд достоинств — в частности, это лишает противника возможности верно оценить его возможности — судя по всему, отсутствие МиГ-35 на передовой на Украине обусловлено скорее пренебрежением ВВС России к данному классу и отсутствием интереса к его дальнейшей эволюции. При этом у истребительной программы вполне может быть будущее, поскольку многие из ее технологий уже интегрированы в МиГ-29М. Этот очень близкий, но более дешевый самолет производится на том же авиационном заводе "Сокол" и завоевал популярность на экспортных рынках, хотя и не в самой России. Сообщается, что в настоящее время для улучшения его характеристик разрабатываются новые технологии — в частности, лазерное оружие. Так что МиГ-35 может претендовать на экспортные контракты, а в числе возможных клиентов называются Индия и Египет — хотя МиГ-29М и модернизированные МиГ-29 еще советского производства (например, недавно поставленные Сирии и Индии МиГ-29СМТ и UPG) предлагают более дешевые альтернативы во многом с аналогичными возможностями. Это основная причина снижения привлекательности МиГ-35. Будущее же этого класса в составе ВВС России представляется далеко не столь многообещающим, и его отсутствие в продолжающемся конфликте с Украиной — яркий тому показатель. Если появится потенциал для экспортного контракта, остается значительная вероятность, что МиГ-35 примет участие либо в боевых действиях на Украине, либо в продолжающихся операциях по борьбе с повстанцами в Сирии. Это продемонстрирует доверие Министерства обороны России к самолету, тогда как в противном случае его отсутствие на обоих фронтах может быть истолковано как признак обратного.