США стали по-другому относиться к союзникам из-за конфликта на Украине

The Economist: Украина изменила отношение США к союзникам

Многие страны вынуждены балансировать между двумя лагерями — Россией и США, пишет The Economist. Штаты известны широкой сетью союзников и партнерств. Однако Россия и Китай создали свои альянсы, влияние которых на мир становится все сильнее.

Антон Ла Гуардиа

Есть признаки того, что европейцы и азиатские страны наращивают свои силы

Говорят, у США есть союзники, а у России и Китая — только клиенты. Многие страны оказались в неловком положении и вынуждены балансировать между двумя лагерями. США создали по всему миру не имеющую себе равных сеть союзников и партнёрств. В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, считавшего многих союзников дармоедами, нынешний американский президент Джо Байден уверен, что это "самый главный стратегический актив" в условиях растущего соперничества с серьёзными противниками.

В Европе союзники присоединились к США и отправили Украине военную помощь, чтобы сдержать Россию. Финляндия и Швеция бросились вступать в НАТО. Тем временем в Азии в попытке сдержать Китай американцы полагаются на сеть формальных союзов и многообещающих партнёрств. В 2023 году США хотят получше объединить своих союзников на Западе и Востоке. Для Байдена это часть глобального состязания демократий и автократий. Происходящее можно также воспринимать как возрождение старых геополитических представлений о содержании евразийского "сердца" путём контроля "периферии", в данном случае с помощью полосы стран-союзников, простирающейся от Японии до Великобритании.

Но собрать части воедино не так-то просто. НАТО основывается на взаимной обороне: атаковать одного союзника — значит атаковать всех. Союзы США в Азии, наоборот, основаны на системе "оси и спиц"— двусторонних соглашениях об обороне с небольшой долей общего планирования и военной подготовки. США пытались дополнить союзы в Индо-Тихоокеанском регионе отдельными партнёрствами: трёхсторонние учения по противоракетной обороне с Японией и Южной Кореей, военно-морские учения с Японией и Австралией, многостороннее сотрудничество c Японией, Австралией и Индией по всем вопросам, от вакцин до морского пиратства.

Между европейскими и азиатскими союзниками появились новые связи. США и Великобритания договорились с Австралией поставить ей подлодки с ядерными силовыми установками (но без ядерного оружия) и будут сотрудничать в таких областях, как кибербезопасность и гиперзвуковое оружие. Отношения с Францией, которые ухудшились на фоне срыва контракта на поставки французских подлодок (Австралии — Прим. перев.) из-за соглашения АУКУС (США, Великобритания и Австралия), наладились. Союзники в Индо-Тихоокеанском регионе присоединились к западным санкциям против России и приняли участие в саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Европейские страны направили военные корабли в Тихоокеанский регион.

Некоторые видные фигуры американской политики хотят расширить "Большую семёрку" промышленно развитых демократий такими странами, как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, а также такими объединениями, как НАТО и ЕС. Помимо этого, ведутся обсуждения расширения сотрудничества в сфере совместных военных закупок с учётом спроса на оружие для помощи Украине, пополнения западных арсеналов и создания объединённых сил союзников.

Появилась такая новая группа, как I2U2 — Израиль, Индия, ОАЭ и США ,— с целью разработки технологий для обеспечения продовольственной безопасности и снабжения экологически чистой энергией. Это уже некое ответвление продвигаемых американцами Авраамовых соглашений между Израилем и несколькими арабскими странами, которые боятся Ирана.

Но есть и слабые места. Например, Тайвань, вероятно, больше всех подвержен риску вторжения, но при этом он меньше всех интегрирован в американскую сеть официальных альянсов. Есть пробелы с Индией. Она стала ближе к США, но всё ещё остаётся приверженной давней традиции неприсоединения к блокам и поддерживает крепкие военные связи с Россией. Так что приготовьтесь к долгим ухаживаниям США. Остаётся лишь надеяться на то, что, увидев недостаточную эффективность российского оружия на Украине, Индия быстрее переключится на западное вооружение. Но самая большая слабость — отсутствие общей торговой стратегии, которая позволила бы связать сильнее американских друзей и побудить их к "френдшорингу", то есть к переносу уязвимых цепочек поставок из Китая в более дружественные страны.

Если говорить о более отдалённых регионах, то азиатские страны всё ещё держат дверь открытой для США в надежде вернуться к торговым договорённостям, известным как соглашение о Всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнёрстве. Не буду вас томить: влияние наследия трамповских торговых войн и байденовского протекционизма всё ещё сильно.

Китай и Россия создают свои клубы. Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят некоторые евразийские страны, расширяется. Группа крупных развивающихся экономик БРИКС тоже пополняется новыми участниками.

В условиях дефицита энергоносителей арабские производители нефти в Персидском заливе объединились с Россией в ОПЕК+, чтобы сохранить высокий уровень цен на нефть, чем разозлили США.

Байден стал не так строго относиться к собственному разделению мира на демократии и автократии — отчасти для того, чтобы восстановить связи с глобальным Югом. Если судить по голосованию в ООН в октябре 2022 года, предстоит ещё много работы. Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке 143 голосами против пяти проголосовала за то, чтобы осудить присоединение к России новых территорий. При этом за несколько дней до этого члены Совета по правам человека, собравшиеся в Женеве, своими голосами заблокировали обсуждение доклада о нарушениях Китаем прав человека в отношении уйгуров в Синьцзяне.

США говорят, что не стремятся к тому, чтобы в мире соперничали силовые блоки. Тем не менее многие страны опасаются, что соперничество крупных держав приведёт к холодной войне.