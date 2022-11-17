Итоги выборов в США не дают повода для оптимизма на Украине

ЕП: Украине не стоит рассчитывать на прежнюю щедрость США после выборов в конгресс

Сегодня невозможно точно сказать, насколько уменьшится финансовая поддержка Украины со стороны США, пишет "Европейська правда". Однако есть достаточно оснований полагать, что очередные пакеты помощи с новым конгрессом принимать будет сложнее.

Алена Гетманчук

Станут ли результаты промежуточных выборов в США такими же промежуточными по влиянию на американскую политику в отношении Украины? Или наоборот – смогут спровоцировать более серьезные последствия как для американской поддержки, так и для американской помощи, которые в контексте экзистенциального для Украины конфликта являются тождественными вещами?

Пока подсчет голосов – в частности, в отдельных ключевых штатах, которые определят судьбу большинства в сенате, – продолжается, стоит выделить несколько моментов, которые важно принимать во внимание, когда мы говорим о том, что будет дальше с политикой и поддержкой Украины независимо от того, сколько в конечном итоге оппонентов помощи Киеву попадет в Конгресс.

Вполне вероятно, что наиболее благоприятные для трампистов (изоляционистов) прогнозы не оправдаются и их на самом деле будет меньше. По крайней мере, уже сегодня одним из самых популярных ранних выводов промежуточных выборов в США является то, что обещанной республиканцами "красной волны" не произошло.

Во-первых, и в сенате, и в палате представителей и в дальнейшем будет присутствовать большинство тех, кто выступает за поддержку Украины "так долго, как это потребуется". Конечно, хотелось бы, чтобы это было и в том объеме, как это нужно, потому что критически важным является масштаб, а не только продолжительность поддержки, но это уже другой вопрос. Это же самое большинство понимает: если сегодня американцы не будут платить деньгами, то завтра будут платить жизнями американских военных, потому что, если Путина не остановят на Украине, он пойдет дальше, и придется уже защищать союзников по НАТО.

Те, кто считает, что оказанной помощи уже достаточно и даже многовато, остаются в меньшинстве. Правда, это нужно принимать во внимание, речь идет о громком меньшинстве, которое слышно и заметно не только в конгрессе, но и в медиа. Задача Украины – чтобы большинство, которое за нас, не было тихим большинством.

Чтобы его так же было слышно и заметно, ибо от этого зависят и дальнейшая позиция Белого дома, и политика Республиканской партии, и настроения в обществе. Именно поэтому нужно работать с влиятельными республиканцами, которые уже поддерживают Украину и имеют даже более прогрессивную позицию относительно помощи Украине, чем Белый дом (в частности, не понимают ограничения на поставки отдельных видов вооружений, на которые в администрации Байдена никак не решатся дать зеленый свет), и с теми республиканцами, которые занимают срединную позицию – в общем не против помощи, но требуют большего надзора над тем, как расходуются средства и как используется помощь. Вряд ли у Украины есть возможность тратить свои ресурсы и время на перевоспитание наиболее преданных сторонников конспирологических теорий и носителей откровенной дезинформации.

Во-вторых, сегодня невозможно наверняка утверждать, насколько уменьшится финансовая поддержка Украины и уменьшится ли она вообще в обозримой перспективе. Однако есть достаточно оснований полагать, что новые пакеты помощи с новым Конгрессом принимать будет сложнее, чем со "старым". Даже если крупные суммы и будут согласовывать, то согласовывать с новыми предпосылками и даже торгами по другим, важным для республиканцев вопросам.

Кроме того, вопросы контроля в принципе будут играть значительно большую роль для все более вероятного большинства республиканцев в палате представителей. Именно поэтому даже сами республиканцы, которые поддерживают Украину – из числа так называемого рейгановского крыла партии, – советуют, переживают и всячески способствуют тому, чтобы еще при "старом" составе конгресса, в декабре, был принят новый большой пакет помощи для Украины в размере пятьдесяти-шестьдесяти миллиардов долларов. Этакая своеобразная подстраховка на случай, если предвыборная риторика трампистов трансформируется в конкретную политику.

В-третьих, когда мы говорим о влиянии республиканцев на конгресс, нужно четко выделять Сенат и Палату представителей. Мы уже видели при старом составе законодательного органа США, что именно в палате представителей большее количество законотворцев выступали против предыдущих пакетов помощи Украины. Одним из ключевых факторов здесь остается фактор республиканского лидерства.

Митч Макконел, республиканский лидер в сенате, не раз демонстрировал преданность линии в поддержку Украины вопреки более скептическим настроениям отдельных сенаторов. Однако в отношении республиканского лидера в Палате представителей Кевина Маккарти, к сожалению, оправдываются опасения, которые неоднократно приходилось слышать в закрытых разговорах и от его коллег по конгрессу, и от американских экспертов. А именно – относительно его несостоятельности договориться с трампистским крылом партии.

Более того, после его резонансного заявления в октябре, что в условиях республиканского лидерства в палате представителей американцы, находясь в рецессии, не будут выписывать для Украины пустой чек (то есть такой, куда можно вписать любую сумму), есть основания полагать, что он пытается обрести поддержку этого крыла партии. Это еще раз подчеркивает необходимость прицельно работать больше всего именно с палатой представителей в целом и с Кевином Маккарти и его командой, в частности.

Вопрос двухпалатной поддержки для Украины становится не менее критичным, чем вопрос двухпартийной поддержки.

Даже при том, что в сенат на этих выборах все-таки попали крайне одиозные фигуры в контексте дальнейшей помощи Украине, в частности один из самых лояльных к Трампу кандидатов Джей Ди Вэнс из округа в Огайо, который раньше "принадлежал" великому поклоннику Украины Робу Портману.

В-четвертых, Украине нужно учиться и в дальнейшем работать с США в условиях постоянных попыток сделать из нас если не внутриполитический, то внутриэкономический вопрос. Именно так, в привязке к экономике, Украина попала в нынешнюю предвыборную кампанию. Очевидно, что аргумент о непредоставлении Украине большей финансовой помощи, поскольку эти средства лучше потратить на нужды американцев (возможно, ключевой в риторике трампистов относительно помощи Украине), будет звучать и в дальнейшем.

Но, учитывая настроение республиканцев при своем лидерстве запустить марафон бесконечных расследований – от хаотического вывода войск из Афганистана до содержания найденного лэптопа Хантера Байдена, Украина так или иначе рискует фигурировать не только как внутриэкономический, но и шире как внутриполитический вопрос.

Особенно с началом набора оборотов президентской кампании, которая обычно плавно стартует в США после промежуточных выборов. В этом году мы уже стали свидетелями промежуточных выборов, в которых нетипично заметную роль играл один конкретный бывший президент США (Дональд Трамп). Теперь мы вполне можем увидеть конгресс, где нетипично заметную роль будет играть один конкретный кандидат в президенты, и это снова может быть Трамп. По крайней мере, пока он остается самым популярным вероятным кандидатом среди республиканцев.

В-пятых, генеральная линия Белого дома относительно Украины в конфликте уже определена, и результаты промежуточных выборов, скорее всего, еще больше ее зацементируют. Ведь такой курс имеет поддержку и на уровне большинства в двух партиях, и в американском обществе (особенно на фоне других политик Байдена). Эту линию несколько месяцев назад достаточно четко и искренне очертил Джейк Салливан, и сводится она к тому, чтобы, помогая Украине продолжать борьбу, не провоцировать начало третьей мировой войны. А это значит – тестировать реакцию Кремля после каждой новой партии вооружений и постоянно взвешивать эскалационные риски от любого политического решения. Это не идеальная для Украины линия, но она учитывает озабоченности, которые существуют и в собственной партии президента Байдена (левое прогрессивное крыло, делающее ставку прежде всего на мир, а не на победу Украины), и среди республиканцев, с которыми Байден на протяжении своей политической карьеры всегда пытался выстраивать мосты и искать компромиссы, и среди европейских союзников, сплоченность с которыми остается для американского президента одним из топ-приоритетов во внешней политике.

В-шестых, чтобы иметь стабильную поддержку в Вашингтоне, нужно больше работать... в европейских столицах. Аргумент о том, что "США сделали для Украины достаточно, теперь очередь Европы" – один из ключевых в арсенале оппонентов помощи. С большим привлечением европейских стран будет легче аргументировать новую поддержку. Как и с более продуманной коммуникацией. То, что Украина может делать вместе с европейскими партнерами – это более активно доносить на другой берег Атлантики информацию, например, о том, сколько процентов по соотношению к своему оборонному бюджету тратят европейские страны по сравнению с США.

Скажем, в случае Латвии – это сорок один процент ее оборонного бюджета (по данным Кильского института мировой экономики, который ведет профессиональный трекинг имеющихся сейчас видов помощи Украине). Также нужно всячески говорить, какую важную миссию выполняют страны ЕС, заботясь об украинских беженцах – не сопоставимую с США.

Наконец, что именно страны ЕС – в частности, Германия – готовы взять на себя лидерскую роль в послевоенном восстановлении Украины. А финансировать конфликт и финансировать мир – и это прекрасно понимают и признают в самих США – это несоизмеримые с точки финансовой нагрузки вещи.

В-седьмых, ничто так не объединяет демократов и республиканцев, как вопрос противостояния Китаю. И с приходом республиканского большинства по крайней мере в одну из палат конгресса Китай еще больше будет попадать на все возможные радары. Если Украина действительно хочет сохранить поддержку республиканцев, нужно наконец распрощаться с чрезмерными иллюзиями, которые все еще просачиваются из главных кабинетов страны, в отношении Пекина – причем и о его готовности повлиять на РФ в вопросе завершения конфликта, и о его роли в предстоящем восстановлении Украины.

И наконец: лучший ответ всем оппонентам дальнейшей помощи Украине – это победы на поле боя. Именно благодаря им произошел важный перелом в американском общественном мнении относительно того, что Украина имеет шанс выиграть конфликт, хотя еще несколько месяцев назад все опросы показывали, что американцы в такую возможность в принципе не верят. А уверенность, что американцы поддерживают именно потенциального победителя в конфликте, а не лузера – это большое дело в аргументировании будущей поддержки.

Однако мы должны понимать, что с каждой крупной военной победой будет нарастать и поощрение Украины вернуться за стол переговоров, ибо выглядит так, что в американском понимании "победа" – это не исключительно военный путь. Но это уже отдельная тема.