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ЦАМТО

"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

ЦАМТО, 16 ноября. Военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы" – ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения Минобороны России боевые машины РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

122-мм реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения. Боевая машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. 300-мм система "Торнадо-C" представляет собой глубокую модернизацию боевой машины "Смерч". Предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.

"Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены. При этом на предприятии усилена работа по созданию новых рабочих мест, повышению уровня заработной платы и техническому перевооружению. Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа – приоритетная задача для нашего предприятия", – сказал генеральный директор ЗАО "СКБ" Сергей Дядькин.

ЗАО "Специальное конструкторское бюро" является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин в составе реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Мотовилиха
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Ураганный огонь по площадям
3 комментария
№1
17.11.2022 02:08
А управляемые ракеты хотя бы к Торнадо-С входят в  эту поставку. Писали еще в начале путинской авантюры под названием СВО, что уравляемые  ракеты к Торнадо -С применялись, правда очень ограниченно (Российская Армия как -никак, понимать надо!)
А про УР к Торнадо-Г только на пафосных выставках и слышно...
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№2
17.11.2022 14:15
О Ураган 1м ни слуху ни духу
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№3
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