"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

ЦАМТО, 16 ноября. Военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы" – ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения Минобороны России боевые машины РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

122-мм реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения. Боевая машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. 300-мм система "Торнадо-C" представляет собой глубокую модернизацию боевой машины "Смерч". Предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.

"Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены. При этом на предприятии усилена работа по созданию новых рабочих мест, повышению уровня заработной платы и техническому перевооружению. Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа – приоритетная задача для нашего предприятия", – сказал генеральный директор ЗАО "СКБ" Сергей Дядькин.

ЗАО "Специальное конструкторское бюро" является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин в составе реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".