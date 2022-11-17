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Интерфакс-АВН

Подлодка "Уфа" вошла в состав ВМФ РФ

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Подлодка "Уфа"
Подлодка "Уфа".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Уфа", построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), в среду, 16 ноября, вошла в состав российского ВМФ, сообщило министерство обороны РФ.

"Сегодня под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского военно-морского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Уфа", - говорится в сообщении.

В соответствии с объявленным приказом главкома ВМФ России "Уфа" зачислена в состав Тихоокеанского флота. Она стала четвёртой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3 строящихся для ТОФ.

Евменов отметил на церемонии, что "подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Чёрном и Средиземном морях, а также в Арктике", говорится в пресс-релизе.

Церемония состоялась в Санкт-Петербурге на территории предприятии Объединенной судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи".

Евменов ранее сообщал, что "до 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота".

"Эти подводные лодки обладают отличными характеристиками скрытности и оснащены высокоточным оружием, что позволяет им эффективно выполнять задачи по предназначению", - отметил главком ВМФ.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Алмаз-Антей
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
Арктика
ТОФ
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