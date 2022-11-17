НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет

The Guardian: инцидент с ракетами не приведет к прямой конфронтации между Россией и НАТО

Инцидент с ракетами в Польше вряд ли приведет к прямой конфронтации России и НАТО, пишет обозреватель The Guardian Джулиан Боргер. Однако риск столкновения между ними из-за просчета вполне реален, предупреждает он.

Джулиан Боргер

Инцидент, повлекший гибель двух человек, вряд ли является тем порогом, который требует коллективных действий НАТО против России.

Если удар по польской деревне, повлекший гибель двух человек, нанесен русской ракетой, это будет первый случай, когда российское оружие было применено по натовской территории.

Советскому Союзу и США на всем протяжении холодной войны удавалось не допускать таких ошибок, потому что они прекрасно понимали, насколько велик риск возникновения войны из-за случайности или просчета.

Путинская Россия – гораздо менее предсказуемая ядерная держава, чем Советский Союз. Из-за этого, как отметил Джо Байден, уровень опасности сегодня самый высокий со времен Карибского кризиса.

Путинская интервенция в Сирии привела к тому, что в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский боевой самолет в небе над турецко-сирийской границей. Но ту ситуацию удалось урегулировать. Произошедший во вторник инцидент с ракетами тоже вряд ли приведет к прямой конфронтации между Россией и НАТО.

Польское правительство заявило, что проводит расследование, выясняя, чьи ракеты упали на территории страны. А в канцелярии президента Анджея Дуды отметили, что рассматривают вопрос о применении статьи 4 Североатлантического договора. Согласно ей, любой член вправе потребовать срочных консультаций Североатлантического совета, "когда, по его мнению, под угрозой оказывается территориальная целостность, политическая независимость или безопасность сторон". Дуда во вторник вечером говорил с Байденом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Варшава не упомянула статью 5 договора, где говорится, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех. Это был бы наиболее вероятный механизм эскалации, ведущий к войне между Россией и НАТО.

По словам бывшего американского представителя в НАТО Иво Даалдера (Ivo Daalder), одна страна-член не может потребовать применения статьи 5. Для этого требуется "натовский консенсус". Союзники по альянсу призвали к ее применению один-единственный раз, и было это после терактов 11 сентября. Тогда они организовали воздушное радиолокационное патрулирование в небе над США и морское патрулирование в Средиземном море.

Даже если будет установлено, что пересекшие границу Польши ракеты действительно были русскими, а не украинскими ракетами-перехватчиками, это не будет считаться "вооруженным нападением", о котором говорится в статье 5, отметил Уильям Альберке (William Alberque), директор по вопросам стратегии, технологий и контроля вооружений в Международном институте стратегических исследований.

"Целенаправленное вооруженное нападение – это вполне реально, – сказал Альберке. – Но две сбившиеся с курса крылатые или баллистические ракеты таким нападением не являются".

До настоящего времени страны НАТО считают, что российская эскалация приведет к увеличению поставок оружия на Украину, и именно это, а не прямое вмешательство альянса удержит Россию от безрассудных действий.

Таким, скорее всего, будет ответ НАТО и на сей раз. В альянсе пройдут дебаты о том, оправдывает ли это наращивание военной помощи. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что такие действия России требуют поставок истребителей F-15 и F-16.

Инцидент на польской границе также привел к возобновлению требований о создании бесполетной зоны над Западной Украиной, обеспечивать которую будет ПВО НАТО. Прежде всего, с такими призывами выступают государственные руководители из прибалтийских стран. Сторонники этой меры утверждают, что риск возникновения тотальной войны сейчас гораздо меньше, чем в начале конфликта, поскольку российские войска удалось сдержать на востоке и юге страны. Однако будут и веские протесты против расширения участия НАТО, с которыми выступят США и другие союзники.

Этот инцидент наверняка удастся урегулировать, но риск столкновения между Россией и НАТО из-за просчета вполне реален. Киев хочет как можно прочнее привязать НАТО к своей борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Зеленский во вторник заявил, что этот инцидент с ракетами стал "ударом по нашей коллективной безопасности и очень серьезной эскалацией".

Российское Министерство обороны заявило, что не имеет никакого отношения к этим ракетам.

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