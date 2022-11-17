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Российские ракетные удары поставили под вопрос выживание украинских городов

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Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

MWM: удары по инфраструктурным объектам Украины повлекли массовые отключения электричества

Продолжающиеся удары России по инфраструктуре Украины упрочат давление на Киев и его сторонников на Западе, пишет MWM. Для поддержания населения зимой потребуется масштабная поддержка. Кроме того, весьма вероятен массовый отток беженцев в Европу. А европейские сторонники Киева и без того испытывают большие финансовые трудности.

15 ноября российские военные нанесли новую волну ракетных ударов по ключевым элементам украинской инфраструктуры, причем основное внимание уделялось объектам, жизненно важным для выработки электроэнергии. В официальном заявлении ВВС Украины говорится, что всего было выпущено около 100 ракет — суточный рекорд с начала кампании. Помимо прочего, три волны ударов обрушились на инфраструктурные объекты в Киеве, Житомире, Львове, Чернигове и Николаеве, что повлекло за собой массовые отключения электроэнергии по всей стране. Электросети в крупных украинских городах были уже крайне перегружены из-за предыдущих атак, а The New York Times еще 5 ноября предупредила, что Киев, возможно, придется полностью эвакуировать из-за надвигающегося коллапса инфраструктуры. Директор департамента безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил по этому поводу в интервью: "Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, то мы можем лишиться всей нашей системы электроснабжения… Не будет электричества, не будет воды и не будет канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения". К тому времени уже было повреждено или разрушено до 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Показательно, что до октября российские военные воздерживались как от мобилизации резервистов, так и преднамеренных ударов по инфраструктуре. Переход к тотальному конфликту произошел после того, как российская армия столкнулась с неоднократными и значительными неудачами на местах. Ранее многие утверждали, что Москва рассчитывает на скорую победу и потому стремиться сохранить инфраструктуру Украины в целости, чтобы быстро установить в стране дружественное правительство и свести потери для украинского государства к минимуму. Однако поскольку возможность возвращения Украины в сферу российского влияния по сути утрачена, особенно в западных регионах, где прозападные настроения среди населения особенно высоки, ожидается, что расходы на восстановление понесет нынешнее прозападное правительство в Киеве и его партнеры в НАТО. Это, в свою очередь, лишает Россию стимула избегать атак по стратегическим целям.

Возможности России по выведению из строя украинской инфраструктуры значительно возросли с поставкой иранских беспилотников, таких как Shahed 136, которые представляют собой гораздо более экономичное средство поражения низкоуровневых целей, чем крылатые и баллистические ракеты. Ожидается также, что Россия получит иранские баллистические ракеты Fateh 110, которые значительно легче и дешевле, чем ее собственные "Искандеры" и "Калибры" и лучше подходят для атак по близлежащим и плохо защищенным целям — то есть на большей части Украины. Кроме того, это позволит России не допустить истощения арсеналов ракет более высокого класса, которые могут оказаться жизненно важны для конфликта с НАТО. Ожидается, что продолжающиеся удары по Украине упрочат давление на Киев и его сторонников на Западе: для поддержания населения зимой наверняка потребуется масштабная поддержка, и к тому же вероятен массовый отток беженцев в Европу. Это ляжет тяжким бременем на европейских сторонников Киева, которые и без того испытывают большие финансовые трудности как из-за роста цен на энергоносители вследствие конфликта, так и из-за расторжения контрактов на импорт российского ископаемого топлива.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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