"Ростех": российские войска получили партию новых РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. "Специальное конструкторское бюро" в рамках гособоронзаказа поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", сообщил "Ростех".

Количество поставленных заказчику боевых машин в госкорпорации не уточнили.

"Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены", — приводит спецслужба слова гендиректора СКБ Сергея Дядькина.

Он также отметил, что на предприятии создают новые рабочие места, повышают зарплаты и усиленно работают над техническим перевооружением.

"Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа - приоритетная задача для нашего предприятия", - подчеркнул гендиректор.

"Специальное конструкторское бюро" — разработчик и единственный в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин РСЗО "Град", "Смерч" и их модернизированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

РСЗО "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.

РСЗО "Торнадо-C" калибра 300 миллиметров в свою очередь используется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.