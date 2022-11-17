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ТАСС

Медведев: гибридной войной с Россией Запад повышает вероятность начала третьей мировой

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Минобороны России ранее назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет на территории Польши

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад повышает вероятность начала третьей мировой войны, ведя гибридную войну с Россией.

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал Медведев в среду в своем Twitter.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в российском ведомстве, обломки, фотографии которых опубликованы польскими СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. 

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Польша
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