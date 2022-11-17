Медведев: гибридной войной с Россией Запад повышает вероятность начала третьей мировой

Минобороны России ранее назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет на территории Польши

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад повышает вероятность начала третьей мировой войны, ведя гибридную войну с Россией.

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал Медведев в среду в своем Twitter.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в российском ведомстве, обломки, фотографии которых опубликованы польскими СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.