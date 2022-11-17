В зоне СВО в интересах подразделений ЦВО действуют вертолеты Ка-52 и Ми-24

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

ЦАМТО, 16 ноября. В зоне СВО в интересах подразделений ЦВО действуют ударно-разведывательные вертолеты Ка-52 и боевые вертолеты Ми-24. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, вертолетчики выполняют боевые задания в смешанных парах для увеличения ударного потенциала одиночных экипажей.

Армейская авиация поражает наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основу пораженной техники ВСУ составляют танки и боевые машины пехоты.

Экипажи Ка-52 и Ми-24 выполняют скрытые заходы на цели, на предельно малой высоте, пуск авиационных ракет вертолетчики осуществляют с кабрирования для увеличения дальности поражения.

Круглосуточную готовность боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав, который проверяет показания приборов, состояние узлов и агрегатов после каждого вылета.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-24, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.