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РИА Новости

Пятая статья НАТО не была бы запущена автоматически, пишут СМИ

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Военнослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Bloomberg: после инцидента в Польше 5-ю статью устава НАТО не запустили бы автоматически

МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. Действие статьи НАТО о коллективной обороне не было бы автоматически запущено, даже если бы была доказана причастность России к падению ракеты в Польше, потому что никто не хочет эскалации с Москвой, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника.

"Даже если бы было доказано, что Россия стоит за ударом, 5-я статья НАТО не была бы автоматически запущена <...>, никто не хочет эскалации с Москвой, которая может оказаться очень опасной", – приводит РИА Новости слова собеседника Bloomberg.

Французский чиновник отметил, что идентификация ракеты не подтверждает ее принадлежность к определенной стране, так как некоторые государства используют одинаковое оружие.

Накануне польские СМИ распространили данные, что на территории страны недалеко от границы с Украиной упали две ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет информации о том, чьи это были ракеты. При этом в польском МИД утверждали, что ракеты были российского производства.

В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

Ранее радио Sputnik сообщало, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.

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