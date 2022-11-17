Пятая статья НАТО не была бы запущена автоматически, пишут СМИ

Bloomberg: после инцидента в Польше 5-ю статью устава НАТО не запустили бы автоматически
МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. Действие статьи НАТО о коллективной обороне не было бы автоматически запущено, даже если бы была доказана причастность России к падению ракеты в Польше, потому что никто не хочет эскалации с Москвой, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника.
Французский чиновник отметил, что идентификация ракеты не подтверждает ее принадлежность к определенной стране, так как некоторые государства используют одинаковое оружие.
Накануне польские СМИ распространили данные, что на территории страны недалеко от границы с Украиной упали две ракеты.
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет информации о том, чьи это были ракеты. При этом в польском МИД утверждали, что ракеты были российского производства.
В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.
Ранее радио Sputnik сообщало, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.
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